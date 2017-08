FURGONE SULLA FOLLA A BARCELLONA/ Video Ramblas, attentato terroristico o incidente? (ultime notizie)

Furgone sulla folla a Barcellona (Twitter)

Pomeriggio di terrore a Barcellona con un furgone che è piombato all’improvviso su una delle vie centrali della capitale della Catalogna, la Rambla de Canaletes: pedoni falcidiati e travolti, ci sono al momento notizie di moltissimi feriti ma non si hanno certezze su eventuali vittime. L’attacco, non ancora rivendicato, ancora non è stato confermato dalla polizia catalana se sia un evento legato al terrorismo o un incidente gravissimo, anche se la prima ipotesi resta la più fondata. Il sito de La Vanguardia parla di un attentato, anche se non precisa di che tipo non avendo ancora tutte le informazioni a disposizione: avviene tutto attorno alle 17 (ora italiana), con l’attacco in pieno centro frequentato da migliaia di turisti che nel pomeriggio stavano passeggiando sulle splendide vie della città spagnola. La stampa locale parla di diverse persone a terra, vicino alla grande Plaza de Catalunya: la zona è stata circondata dai Mossos d'Esquadra, la polizia catalana. Sul posto ci sono molte ambulanze anche perché i feriti sono davvero tantissimi.

IL SOSPETTO ATTENTATORE È IN FUGA A PIEDI

Dalle prime immagini si vede un furgone al centro della Rambla con il cofano sfondato: i primi testimoni spiegano come il presunto attentatore sia finito a tutta velocità contro i pedoni, poi si è schiantato contro un edicola e alcune bancarelle poste a fianco della strada principale. Purtroppo sono scene che abbiamo già visto negli ultimi mesi, tra Londra, Berlino, Parigi, Manchester e anche Stoccolma: per questo motivo parlare di attentato in questo momento è quantomeno un’indicazione non “inventata” o “esagerata”, anche perché in Catalogna in tanti rilanciano l’ipotesi di un attacco terroristico di probabile matrice islamica. Al momento, sono 6 i feriti gravi ma decine e decine i corpi colpiti dalla furia del furgone. L’uomo è in fuga a piedi, dopo aver fermato il furgone alla fine dei pochi ma drammatici minuti di follia in pieno centro di barcellona.

A look at the van that reportedly slammed into pedestrians in #Barcelona. Several ppl injured. Motive/cause unknown. pic.twitter.com/ezyPp289k8 — Kevin Rincon (@KevRincon) 17 agosto 2017

Van rams into crowds in #Ramblas area in #Barcelona, several injured, Spanish police say pic.twitter.com/1DlfyN4ipX — Yotam Rozenwald (@Yotam_R82) 17 agosto 2017

