INCIDENTE STRADALE/ Bologna, scontro fra auto: ferito grave un 27enne (oggi 17 agosto 2017)

Brutta esperienza questa mattina a San Giovanni Persiceto (Bologna) dove un incidente stradale a “mo’ di carambola” fra tre auto ha fatto rischiare la vita ai giovani componenti. Avviene tutto nella serata di ieri, con la statale Sp3 rimasta chiusa per ore per poter ripristinare la viabilità dopo la rimozione dei mezzi incidentali. Due delle tre auto coinvolte nell’incidente, come spiega Bologna Today, prima si sono tamponate e poi hanno coinvolto il terzo mezzo sbandando e cappottandosi nel giro di pochissimi secondi. 5 feriti totali, di cui purtroppo un 27enne molto grave trasportato subito in ospedale Maggiore, ricoverato nel reparto di rianimazione. Feriti, ma non gravissimi, anche due uomini e due donne, passeggeri delle altre auto coinvolte nello schianto-carambola. Non ci sono ancora le responsabilità dell’incidente, con i rilievi che stanno compiendo gli uomini della stradale proprio per capire chi abbia cominciato il tamponamento e se vi sono ulteriori problemi per i conducenti delle auto incidentate.

AUTO CONTRO MURO: DUE GIOVANI FERITI

Nella provincia di Agrigento, a Ribera, segnaliamo un altro incidente stradale dalle serie conseguenze avvenuto per motivi finora sconosciuti: un’auto con a bordo due giovani di 24 e 26 anni si è schiantata contro un muro sulla statale 386, da Ribera verso il bivio sul fiume Verdura. Il 24enne, come spiega AgrigentoNotizie, è stato sbalzato fuori dalla sua Fiat Punto per la violenza dell’impatto. Gravi le fratture provocate per il ragazzo, mentre anche l’altro giovane è rimasto ferito ma con meno conseguenze importanti rispetto all’amico. Nella notte appena passata invece un’Alfa Romeo guidata da una donna di mezza età che viaggiava con i propri nipotini si è schiantata contro un terrapieno dopo essere uscita di strada, sempre sulla statale 386 in Sicilia. La donna ha riportato diverse fratture ed è stata ricoverata all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Illesi, invece, per fortuna, i piccoli.

