Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 17 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 98/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (web)

Lotto e 10eLotto sono pronti per regalare tanta fortuna a tutti i giocatori che questa sera parteciperanno alla nuova estrazione. L'appuntamento settimanale con il gioco Sisal torna alla sua programmazione consueta, in seguito al concorso speciale che ha avuto luogo lo scorso lunedì. Una vigilia di Ferragosto che per tanti appassionati ha comportato feste e felicità, grazie alla vincita delle quote in palio. Al primo posto delle vincite si è posizionato il Lotto, grazie ad un terno secco su Torino realizzato da un giocatore della provincia di Rovigo. E' di Villanova del Ghebbo il fortunello che ha centrato 45 mila euro. Le altre due vincite maggiori sono finite invece a Bologna, grazie ad un premio da 21.660 euro, ed in provincia del capoluogo dell'Emilia Romagna, Castel del Rio. Un giocatore ha infatti indovinato una combinazione vincente del valore di oltre 17 mila euro. Più ridotte invece le vincite del 10eLotto, che hanno posizionato al primo posto del podio un vincitore di Vasto, in provincia di Chieti. Il fortunello in questione ha sfiorato i 32 mila euro grazie all'estrazione in modalità frequente. Vittoria anche a Gressan, in provincia di Aosta, dove è stato indovinato un 6 con opzione Oro da più di 26 mila euro. Vincita gemella anche in provincia di Rimini, a Marignano, dove un appassionato ha realizzato più di 13 mila euro in premio.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Numeri vincenti e Lotto: questa l'accoppiata vincente per i giocatori italiani che questa sera parteciperanno al nuovo concorso. Trovare dei numeri non è tuttavia un'impresa così semplice, come potranno testimoniare tutti gli appassionati del gioco Sisal. Anche per questo la nostra Rubrica ritorna a cavallo del nuovo appuntamento con il Lotto per proporvi dei numeri da giocare, ovviamente non senza la supervisione della smorfia napoletana. La notizia che abbiamo scelto oggi ci porta fino in Nevada, dove una donna è riuscita a salvare una lucertola dall'annegamento praticandole un massaggio cardiaco. Il video con l'operazione eseguita da Amy Hooks è stato pubblicato su YouTube e mostra tutte le fasi dell'incidente, dall'annegamento della lucertola nella piscina della donna fino alla compressione che Amy ha effettuato con le dita sul corpo dell'animaletto, riuscendo a salvarlo. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la lucertola, 29, il massaggio, 56, il cuore, 14, l'arresto, 16, e la piscina, 66. Come Numero Oro scegliamo invece il salvataggio, 6.

LE QUOTE DELL’ULTIMO SUPERENALOTTO

Un Jackpot da 22 milioni di euro: questo l'ingrediente del Superenalotto per l'estrazione di questa sera. Gli aspiranti vincitori sono già posizionati di fronte al piccolo schermo per assistere al concorso e conoscere i numeri vincenti di oggi, dopo aver registrato diverse assenze durante l'ultimo appuntamento. Il montepremi non è infatti stato il solo a non farsi vedere all'orizzonte, dato che la stessa sorte è capitata al 5+1, il 5+, il 4+ ed il 5. La vincita più alta ha premiato quindi quei 61 giocatori che sono riusciti a centrare il 3+ da 3.711 euro, mentre la vincita successiva è stata quella collegata al 4. 227 gli appassionati che hanno realizzato la quota, per un valore di oltre 661 euro. Si alza di qualche punto il premio del 3, pari a 37,11 euro e distribuito a 10.210 giocatori, così come il premio previsto dal 2. Una piccola fortuna da 6,74 euro che è stata donata a ciascuno dei 163.253 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Superenalotto ed il Jackpot riapriranno i battenti di una nuova estrazione, che questa sera potrebbe decretare un vincitore del primo premio. Il bottino più generoso del concorso Sisal fa gola a tutti ed è anche per questo che non c'è tempo per pensare ad eventuali sconfitte. Meglio concentrarsi sulla vincita del montepremi e dirigersi subito verso la realizzazione di un piano d'azione. Che cosa faremmo infatti con così tanti milioni di euro? Ognuno di noi avrà ancora conservato nel cassetto un sogno importante, ma un bottino simile spinge gli appassionati a cercare anche soluzioni immediate. A questo ci pensa però la nostra Rubrica, che anche oggi ha interpellato KickStarter per voi. Parleremo questa volta di HEXA, il primo robot completamente programmabile e manovrabile da remoto. Una nuova era per la robotica, a detta di molti, grazie alla tecnologia realizzata da Vincross. HEXA è completo di tutti i sensori necessari per l'interazione con ambiente e persone, dotato di SDK ed adatto anche ai principianti. 100 mila dollari di goal da raggiungere entro 28 giorni, mentre poche ore ancora prima di conoscere i nuovi numeri vincenti.

