Terza Guerra Mondiale/ Usa e Corea del Nord ‘guardano’ alla Russia (e non alla Cina) per il dialogo

Terza Guerra Mondiale, Vladimir Putin (LaPresse)

Il vento di terza guerra mondiale non si ferma, nonostante sia passata un’altra giornata ieri di stallo e di mosse diplomatiche per “assestarsi” nei complessi scenari geo-politici tra Usa, Corea del Nord, Cina, Giappone, Corea del Sud e addirittura anche la Russia. L’aspetto “globale” dello scontro, nato attorno alle intemperanze di Pyongyang, prosegue su tutta la linea anche se ormai dalle varie parti interessate è sorta un’unica e costante voce: “dialogo”. La diplomazia potrebbe concludere nei prossimi mesi un’idea di accordo per scongiurare lo scontro mondiale e dalle ultime novità che emergono da un articolo del Financial Times apparso ieri, sia Corea del Nord che Usa punterebbero alla Russia di Putin come possibile intermediario e non alla Cina di Xi Jinping. «È evidente che gli USA stanno verificando l'accesso della Russia alla Corea del Nord, e la sua influenza sul paese. Tra marzo e aprile il segretario di stato Rex Tillerson ha verificato l'accesso all'influenza della Cina e ora tenterà lo stesso con la Russia», riportano le fonti del FT. Trump è deluso dalla mancanza di “influenza” che Pechino ha esercitato, anche se negli ultimi giorni l’appoggio alle sanzioni ha fatto recuperare “visibilità” alla Cina.

Ma è Mosca per prima a non essere pienamente convinta della possibilità di essere un mediatore “apprezzato” dal regime di Kim Jong-un, almeno così la pensa Andrey Sukhinin, ex ambasciatore della Russia a Pyongyang, raggiunto da Sputnik News. «La Corea del Nord ha già ridotto le sue aspettative nei nostri confronti. Almeno non ci accuseranno e non ci attaccheranno con retorica aggressiva. Tuttavia nelle ultime sue dichiarazioni la Corea del Nord ha criticato la Russia per aver sostenuto le sanzioni USA». Il mistero si fa sempre più teso, ma è ormai chiaro a tutti che l’unico bandolo della matassa da inseguire è il giusto mediatore per un accordo, tutte le altre strade sono impervie, pericolose e porterebbero all’utilizzo di armi nucleari.

CINA-RUSSIA: “BASTA TENSIONI A PYONGYANG”

In un vertice telefonico tra il Ministro degli esteri cinese, Wang Yi, e il suo omologo russo, Sergey Lavrov, il tema centrale è stato ancora una volta la possibile guerra mondiale che potrebbe scatenarsi con lo scontro tra Usa e Corea del Nord. Secondo quanto riporta la Cnn stamani, i due diplomatici di Russia e Cina hanno concordato sull’assoluta necessità di raffreddare le tensioni prima di uno scoppio reale di un conflitto che farebbe male a tutti. «Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che la soluzione del problema nucleare nella penisola coreana è nell'interesse di tutti i soggetti, tra cui Cina e Russia», spiega il network Usa. Il rappresentante del governo di Pechino ha accettato di coordinare personalmente la questione nucleare, provando a lavorare insieme a tutti gli attori protagonisti per evitare quella definita “crisi d’agosto” che susciterebbe una guerra di fatto mondiale. «I ministri hanno sottolineato che non esiste alternativa a un accordo politico e diplomatico», fanno sapere le ambascerie di Cina e Russia, preoccupati dello svolgersi di scontri e provocazioni tra Trump e Kim Jong-un.

© Riproduzione Riservata.