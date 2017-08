Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: orrore a Roma, donna fatta a pezzi (17 agosto 2017)

Ultime Notizie, agenzia delle entrate - La Presse

Una donna, Nicoletta Diotallevi di 59 anni, è stata uccisa e il cadavere è stato fatto a pezzi a colpi di accetta. A scoprire l'orribile gesto una donna che frugando in un cassonetto alla ricerca di cibo, ha ritrovato i due arti inferiori. Le ricerche della polizia hanno portato successivamente al rinvenimento degli altri pezzi del corpo, tutti distribuiti in altri cassonetti. Le indagini si sono immediatamente orientate verso il fratello della donna, Maurizio. L'uomo che abitava con la sorella aveva frequenti litigi con la congiunta per "questioni economiche", fermato dagli uomini della mobile capitolina ha confessato il delitto dopo circa 10 ore di interrogatorio. A portare un accelerazione alle indagini è stata la visione delle telecamera di sorveglianza della zona.

CRESCITA ECONOMICA MIGLIORE DELLE ATTESE

I dati comunicati oggi dall'Istat evidenziano un miglioramento della crescita economica del nostro paese. Il report pubblicato dai contabili certifica infatti un aumento dello 0.4% rispetto al trimestre precedente, ancora più sostanziale l'aumento relativamente all'anno scorso, aumento che si assesta all'1.5%. Il dato porta la crescita tendenziale annuale a + 1.2 % in aumento rispetto alle rosee previsioni del governo, che si erano assestate all'1.1 %. Soddisfazione è stata espressa da alcuni esponenti del governo, con lo stesso Gentiloni che ha evidenziato come i correttivi del governo sotto il profilo economico iniziano a dare i risultati sperati. Da sottolineare comunque che la crescita italiana è inferiore a quella europea, nei paesi dell'eurozona il Pil cresce infatti su base mensile dello 0.6% e su base annuale del 2.2%.

PROVA DI FORZA DI DONALD TRUMP SULLA PRIVACY DEGLI AMERICANI

Una vera e propria prova di forza quella che l'amministrazione el presidente Trump sta facendo nei confronti di una società di informatica. Tutto nasce dal giorno dell'insediamento del tycoon americano, quel giorno centinaia di migliaia di oppositori del neo presidente si organizzarono per protestare usando il sito Disruptj20.or, ospitato da una piattaforma informatica di proprietà della DreamHost. Solo nei giorni precedenti il sito ebbe quasi un milione e mezzo di accessi, adesso l'amministrazione vorrebbe conoscere i nomi degli americani legati a quegli accessi. La società in questione si è sempre rifiutata di fornire i dati in suo possesso, il 17 luglio però alla dirigenza è stata notificato un mandato di comparizione, che mira a superare quello che lo stesso portavoce presidenziale chiama come un "intollerabile reticenza".

BRUTALE ASSASSINIO A BITONTO

Un uomo di 25 anni è stato ucciso a Bitonto per un banale litigio avvenuto dopo un piccolo incidente stradale. Il ragazzo Giuseppe Muscatelli è rimasto coinvolto in un tamponamento poco prima di pranzo, sceso dall'autovettura ha iniziato a parlare con l'altro automobilista coinvolto. Le due auto rimaste ferme intralciavano la circolazione, per questo motivo sul luogo dell'incidente è arrivato un terzo soggetto, che dopo aver dato in escandescenze ha tirato fuori un coltello a serramanico e ha inferto un fendente a Muscatelli. Immediatamente soccorso il giovane è spirato in ospedale, caccia aperta invece per l'aggressore che è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza.

EUROPA LEAGUE, MILAN IN CAMPO

I rossoneri si preparano con attenzione a questo turno di Europa League che potrebbe dare accesso alla fase a gironi. La formazione avversaria, i macedoni dello Shkendejia, nonostante la preparazione più avanzata, non dovrebbe essere un problema per il Milan, ma Montella, che entro i prossimi giorni dovrebbe poter contare anche sull’arrivo di Kalinic , dalla Fiorentina, dopo la cessione in prestito al Villareal di Bacca, vuole la massima concentrazione da parte dei suoi ed ha confermato che la fascia di capitano andrà all’ex juventino Bonucci, che farà il suo esordio davanti ad un San Siro quasi esaurito, mentre per infortunio non sarà disponibile l’altro nuovo acquisto, Biglia.

CALCIOMERCATO, SI INFIAMMA!

La Juventus ha piazzato il colpo Matuidi, prelevando l’ex giocatore del PSG che è già in Italia per le visite mediche. Il mercato della Juventus non sembra però chiuso e si attendono altri colpi nei giorni che mancano alla chiusura. Continua anche il pressing del Milan su Renato Sanchez, portoghese del Bayern Monaco, mentre su Belotti si è fatto vivo il Chelsea di Antonio Conte, che vuole rinforzi dopo le due sconfitte nella Supercoppa d’Inghilterra ed in campionato. Per l’Inter definita la cessione di Murillo, si cerca ora un difensore e si insegue il "sogno" Vidal, destinato però a rimanere tale.

BERGAMO ENTUSIASTA SI PREPARA PER CAMPIONATO ED EUROPA LEAGUE

Dopo il quarto posto dello scorso anno, pur in presenza di alcune cessioni importanti dei suoi validi giovani, l’Atalanta e tutta Bergamo si preparano all’esordio in campionato contro la Roma, a cui seguirà la partecipazione all’Europa League, quinta volta per la società bergamasca in Europa. A Bergamo si respira un’aria di grande euforia, con già 14mila abbonamenti venduti, e si teme che anche Spinazzola possa andare in anticipo nelle file juventine, nel qual caso per Gasperini potrebbe anche esserci un pensiero riguardo ad un cambio di modulo.

MOTOCROSS, TONY CAIROLI VUOLE ANCORA IMPORSI

A quattro gare dalla fine del campionato di motocross classe MXGP, il siciliano Tony Cairoli guarda da vicino il suo nono titolo, con i suoi 97 punti di vantaggio sul secondo in classifica, l’olandese Herlings. Per il pilota della KTM in questa stagione ci sono state già 6 successi e 11 piazzamenti sul podio, a dimostrazione di una superiorità netta su tutte le tipologie di tracciato.

