ATTENTATO BARCELLONA/ Furgone sulla folla, video e ultime notizie: italiani coinvolti?

Attentato a Barcellona (foto LaPresse)

Ancora un attentato e Barcellona si è ritrovata nell’incubo del terrorismo: alle ore 16:50 di giovedì 17 agosto, un furgone, noleggiato da un cittadino marocchino residente in Spagna, tale Dirss Oukabir, ma guidato da un attentatore al momento ancora ignoto, si è scagliato sulla folla che come ogni pomeriggio affolla le Ramblas della cittadina Catalana, soprattutto in questo periodo molto florido per il turismo. Il risultato è stato devastante: alla fine sono state 13 le persone che hanno perso la vita, 80 i feriti accertati ma secondo quanto dichiarato in una conferenza stampa dal capo della polizia in Catalogna, Josep Lluis Trapero, si potrebbe arrivare anche a oltre 100 persone ferite nel corso dell’attacco. Le persone arrestate sono state finora due: Oukabir e un altro cittadino spagnolo di cui non sono state diffuse le generalità, tranne il fatto che sia nato nella città di Melilla. Ci sono però altri particolari che stanno emergendo, arricchendo un mosaico già di per sé misterioso.

RITROVATO UN SECONDO FURGONE

Si sta infatti indagando su un’esplosione avvenuta a circa duecento chilometri da Barcellona nella notte di mercoledì, per la precisione nella cittadina di Alcanar. Si pensa infatti che l’esplosione, inizialmente attribuita a una fuga di gas, possa essere in realtà collegata all’attentato. Così come un altro nuovo elemento emerso nelle indagini, ovvero il ritrovamento di un secondo furgone a circa settanta chilometri dal luogo dell’attentato. Si tratterebbe dunque di un nuovo tassello che dimostrerebbe come l’azione non sia stata improvvisata, ma articolata da un vero e proprio commando che avrebbe agito in tutta la regione della Catalogna. Resta d’altronde avvolta nel mistero anche l’identità dell’autista del furgone, assassino materiale delle 13 vittime e autore di una strage che ha coinvolto anche circa 100 persone ferite, ma di cui ancora non si conosce nulla, né se sia stato un mero esecutore, oppure un vero e proprio pianificatore del crudo attentato che ha gettato di nuovo l’Europa nel terrore.

FARNESINA AL LAVORO PER GLI ITALIANI A BARCELLONA

Così come al momento non c’è chiarezza intorno all’identità delle vittime e delle persone ferite. Sembra che quasi sicuramente siano morti un cittadino belga e tre tedeschi, mentre la Farnesina sta lavorando per identificare il possibile coinvolgimento di cittadini italiani nell’attentato, il che è stato ritenuto al momento “possibile”, visto l’alto numero di italiani che ogni anno affolla Barcellona nel periodo estivo. Il Ministro degli Esteri, Angelino Alfano, e il Ministro dell’Interno, Marco Minniti, stanno lavorando congiuntamente e nella mattina di venerdì 18 agosto al Viminale terranno una riunione per valutare le possibili mosse da attuare, in attesa di avere notizie più certe riguardo italiani che potrebbero essere rimasti uccisi nell’attacco. Diverse testimonianze sono già arrivate ai media, con ragazzi italiani che sono scampati per un soffio o per varie coincidenze alla furia omicida degli attentatori. La giornata di giovedì aiuterà senz’altro a chiarire meglio la situazione.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ATTENTATO E LE NOTIZIE DELLE PRIME ORE DELLA STRAGE A BARCELLONA

