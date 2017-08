ATTENTATO IN FINLANDIA/ Video Torku: accoltella passanti urlando “Allah Akbar”. Altro attacco in Germania

Attacco con coltello in Finlandia e in Germania (LaPresse)

Come se non bastasse il terribile doppio attentato di Barcellona e Cambrils in Catalogna, il panico è tornato per le strade oggi in Finlandia (e pochi istanti fa anche in Germania), da tutt’altra parte d’Europa e con apparentemente nessun diretto collegamento se non il piano diabolico e universale del terrorismo islamico omicida. Attimi di terrore infatti si sono visti poche ore fa a Torku, cittadina della Finlandia, quando un uomo ha preso a coltellate diversi passanti in giro per strada, prima di essere fermato e immobilizzato pare sparandogli ad una gamba. La polizia ha fermato sul nascere quanto poteva tramutarsi in un altro attentato “low cost” di quelli che ormai siamo abituati a vedere e come abbiamo tristemente osservato in queste ore a Barcellona. Questa volta nessun veicolo o camion, come invece era avvenuto nella vicina Stoccolma in Svezia qualche mese fa: potrebbe anche non trattarsi, ovviamente, di un attentato terroristico ma la dinamica avvenuta fa pensare subito ad un atto del genere. Uomo con coltello che grida Allah Akbar, come si sente in questo video amatoriale postato qui sotto da un testimone oculare: secondo altri testimoni, gli uomini armati erano in tre e correvano per strada urlando, ma non si hanno conferme ulteriori della polizia finlandese, che invece ha confermato quanto segue «Diverse persone accoltellate al centro di Turku. La polizia ha sparato al sospetto accoltellatore. Una persona è stata catturata».

ALTRO ATTACCO IN GERMANIA

Purtroppo non solo la Finlandia ma anche la Germania accusa un nuovo possibile attentato con coltello, questa volta tra le strade di Wuppertal (nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia). Un uomo risulta ammazzato e un altro ferito dopo l’attacco in pieno giorno nelle strade della cittadina, mentre la polizia sta cercando di eseguire maggiori controlli per capire se si tratti di terrorismo o se invece sia “solo” un mitomane, o peggio un criminale locale. Di conferme non ci sono, anche perché come spesso accade dopo eventi terribili come quelli di Barcellona, le notizie su eventuali altri attacchi si moltiplicano e non sempre si rivelano tali fino in fondo. L’impressione è che però quanto avvenuto in Finlandia sia da ritenere appartenente a qualche sorta di estremismo terrorista, viste le conseguenze dell’ignobile atto. L'attacco a colpi di coltello sui passanti nel centro della cittadina finlandese di Turku, sulla piazza del mercato Puutori, avrebbe provocato la morte di almeno una persona, oltre al ferimento di diverse altre, come spiegato dalla Bbc News. Secondo invece un giornale finlandese i feriti sarebbero 8, tra cui anche una mamma con neonato in una carrozzina, L’attentatore sarebbe però arrestato, mentre i presunti complici sono ancora in fuga.

