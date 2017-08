AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: morte sull'A14 (ultime notizie, oggi 18 agosto 2017)

Traffico, casello - La Presse

Una donna ha perso la vita ieri in autostrada sull'A14. Si tratta di Gloria Durante che aveva 31 anni ed è stata colpita da uno pneumatico che si è staccato da un camion e ha travolto la vettura dove lei viaggiava da passeggero. Lo racconta L'Eco di Bergamo nella sua versione online spiegando con minuziosa precisione le dinamiche dell'incidente. E' rimasta ferita in maniera molto grave anche la madre della donna rimasta uccisa che era dietro di lei in automobile. Al momento quest'ultima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Teramo, soccorsa sul posto per essere trasferita poi in ambulanza in codice rosso. Sono rimasti illesi invece il padre di Gloria Durante e suo marito che viaggiavano sul lato sinistro della macchina, anche se ovviamente sconvolti dall'accaduto. Sul posto dell'incidente è arrivato anche l'elisoccorso per cercare di rimediare a questa situazione nel tempo più breve possibile.

DISSERVIZI IN GIORNATA

Sono numerosi i disservizi che segnala il portale istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it. Questo sottolinea infatti come diversi siano i problemi che si potranno vivere oggi, venerdì 18 agosto 2017, sulle nostre strade. Si parte dall'A1 diramazione Capodichino-Tangenziale Napoli dove al chilometro 1.6 direzione Tangenziale di Napoli saranno chiusi fino alle ore sei del mattino i servizi di ristorazione dell'area San Pietro. Stessa cosa accadrà a San Martino est sull'A1 Milano-Bologna al chilometro 114.1 direzione Milano ma fino alle due. Entrambe le spiacevoli circostanze sono state create dai lavori. Sull'A13 Bologna-Padova invece vediamo accavallarsi due problemi. Il primo al chilometro 11.7 direzione Padova dove nell'area di servizio Castello Bentivoglio troveremo chiuso il camper service per tutto il giorno, mentre in quella Po est sarà chiuso fino alle 15.00 al chilometro 43.5. Sarà importante e utile controllare il portale aggiornato sempre in tempo reale.

