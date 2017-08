CHI SONO GLI ATTENTATORI DI BARCELLONA?/ Driss Oukabir e il mistero sullo scambio di documenti

Attentato a Barcellona, chi è Driss Oukabir (foto LaPresse)

La prima notizia che sta emergendo su Driss Oukabir, è che potrebbe non trattarsi di Driss Oukabir. Sembra un paradosso e in effetti lo è, ma il mistero riguardo l’identità dell’uomo arrestato per l’attentato di Barcellona, sembra destinato ad infittirsi. Quella di Driss Oukabir è stata l’unica identità rivelata dalle forze dell’ordine, riguardo i responsabili che avrebbero compiuto l’attentato sulle Ramblas costato la vita a 13 persone, oltre a provocare circa 100 feriti. Il terrorista che ha provocato la strage, dopo essere fuggito a piedi, sarebbe però ancora in fuga. E Driss Oukabir, segnalato come l’uomo che avrebbe noleggiato il furgone, sarebbe in realtà il fratello dell’uomo arrestato, a cui sarebbero dunque stati sottratti i documenti da uno degli attentatori. Dunque, potrebbe essere stato in realtà il fratello Moussa Oukabir ad aver noleggiato il furgone della morte: confusione che sembra non celare però quello che è un atto premeditato e organizzato.

I SOSPETTI SU MOUSSA OUKABIR, IL FRATELLO

Driss Oukabir è in realtà un cittadino francese di origine marocchina, ma residente da tempo in Spagna. Ha avuto precedenti penali anche importanti e sarebbe tornato di recente nel paese iberico dopo un soggiorno in Marocco, rientro che sarebbe avvenuto appena prima di Ferragosto, lo scorso 13 agosto. Ma il profilo Facebook di Driss Oukabir non tradisce simpatie per il terrorismo o il sedicente stato islamico, bensì foto di vacanze, tranquilli scatti di vita quotidiana. E’ sempre il fratello Moussa a poter risultare potenzialmente sospetto sui social, postando video ed immagini di diverse situazioni violenti, slogan contro la polizia, foto di uomini armati. Dunque, potrebbe esserci lo “scambio” tra Moussa e Driss Oukabir al centro del mistero del noleggio del furgone che ha provocato la strage. Ma la figura dei fratelli Oukabir potrebbe essere decisiva per svelare il nome dell’autista del furgone, così come quello dell’uomo dell’enclave spagnola di Melilla, in Africa, che è l’altro arrestato nella giornata di giovedì a Barcellona.

© Riproduzione Riservata.