Estrazione/ Euorjackpot, oggi n.33/2017: i numeri vincenti di oggi! (18 agosto)

ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 18 AGOSTO 2017

Non è il giorno più bello per “festeggiare” una possibile vittoria all’estrazione dell’Eurojackpot: quanto avvenuto a Barcellona ha reso l’Europa una volta di più conscia della propria fragilità e degli attacchi imperterriti che l’odioso terrorismo internazionale vuole muovere contro le varie comunità sparse per il Vecchio Continente. L’attacco di Barcellona rende la giocata di oggi dell’Eurojackpot un appuntamento molto meno “vivo” del solito, anche se, parrà stupido, uno dei modi per non far vincere il terrorismo è proprio proseguire con la propria vita ricordandosi di quanto sta succedendo nel mondo ma senza fermarsi facendosi travolgere dagli eventi. Terzo appuntamento del mese questo, forse il più triste, ma con la speranza che una piccola o grande vincita possa rilanciare questa triste fine settimana. Un gioco molto semplice, quasi banale, perché per la schedina servono solo 5 numeri e 2 Euronumeri. Inoltre, si può decidere di abbonare la schedina per giocarla più volte, fino a cinque concorsi. Così non si perde nessuna occasione di vincere il jackpot milionario europeo. Il montepremi del concorso è sempre generoso: per oggi è salito a 46 milioni di euro. Ma consente ricche vincite anche per le categorie minori: Eurojackpot ne offre, infatti, ben 12 di vincite. La scorsa settimana la fortuna non premiò nessun 5+2 ma ben in due in Germania sono arrivati a vincere il 5+1 con 2 milioni di euro guadagnati. L'attesa per l'uscita dei numeri vincenti sta crescendo, ma intanto vi ricordiamo cosa è accaduto la settimana scorsa. In attesa di conoscere i numeri vincenti di oggi, che raccoglieremo in diretta per aggiornarvi il prima possibile, ecco la combinazione fortunata di Eurojackpot dell'ultima estrazione: 40 - 21 - 13 - 23 - 14, Euronumeri 1 - 3. Buona fortuna!

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N°33 DEL 18/08/2017

Euronumeri:

(Vi ricordiamo di controllare le vincite per le estrazioni del Eurojackpot e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria, si declina ogni responsabilità per eventuali errori telematici nei numeri riportati)

