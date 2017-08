IL METEO/ Storm-line arrivano temporali e tornado sul nostro paese nel weekend (oggi, 18 agosto 2017)

Meteo - La Presse

Secondo le ultime previsioni meteo, arriva in Italia lo Storm-line e nasce quindi una vera e propria allerta meteo generale. Si parla infatti di un weekend in cui vedremo anche temporali e tornado sul nostro paese. Questa situazione si muove dal nord dell'Europa verso il nostro paese e porterà un'aria fredda di Bora. Sono previste addirittura grandinate e trombe d'aria per sabato con la situazione che dovrebbe leggermente migliorare domenica. Le temperature poi dovrebbero abbassarsi nell'ordine di cinque/otto gradi centigradi. Una situazione momentanea perché poi nella prossima settimana vivremo l'ennesimo rush finale dell'estate con aumento incredibile delle temperature e possibilità di godersi ancora il mare. Le previsioni del tempo ci parlano anche di un caldissimo inizio di settembre che darà una giustificazione al fatto che questa meravigliosa stagione finisce sempre il 21 settembre. Per il maltempo c'è quindi ancora tempo anche se in questo weekend in molte parti dell'Italia ne avremo un assaggio.

SOLE OVUNQUE TRANNE CHE SUL PIEMONTE E SULLA VALLE D'AOSTA

Le previsioni del tempo ci parlano di una giornata d'estate per oggi. Le temperature saranno molto calde infatti con le minime che saliranno addirittura ai ventuno gradi della mattina a Potenza, mentre le massime saranno registrate nel pomeriggio sui trentasette di Bologna città più calda dell'ultimo mese. Sarà una giornata piuttosto positiva dal punto di vista meteorologico se si vanno ad escludere due sole regioni e cioè Valle d'Aosta e Piemonte. La mattinata sarà anche accettabile per la prima mentre già nelle prime ore della giornata vedremo cielo nuvoloso e qualche rovescio sulla seconda. I temporali però esploderanno nel pomeriggio quando ci sarà anche la possibilità di un'allerta meteo. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da nord verso sud senza creare però troppi problemi. Il mare sarà abbastanza mosso, ma non da bandiera rossa, su tutta la costa che circonda la Puglia sia sull'Adriatico che sullo Ionio.

© Riproduzione Riservata.