TERRORISTA A CAMBRILS RIDE PRIMA DI ESSERE UCCISO/ Video, l’ultimo affronto alla polizia mentre gli spara

Attentatore a Cambrils (Youtube)

Un uomo ride e urla verso gli agenti della polizia spagnola, mentre è in piedi per strada. Sono queste le ultime gesta di uno dei cinque terroristi a Cambris, prima di essere colpito a morte da vari colpi di arma da fuoco esplosi dalla polizia. Una scena choc, alla quale ha assistito un turista britannico che con estremo sangue freddo ha ripreso tutto in un video le cui immagini ora stanno facendo il giro della rete e del mondo. Lo stesso cittadino inglese ha poi riferito al quotidiano catalano La Avanguardia come il sospetto ridesse agli agenti mentre gli sparavano. Una sorta di sfida insita nel suo atteggiamento, come se fosse ormai certo di aver portato a compimento il suo dovere e fosse quindi pronto al sacrificio. Lo si è detto spesso in queste ultime ore: più che un'azione kamikaze, quanto accaduto ieri pomeriggio a Barcellona sulla Rambla e più tardi a Cambris è da considerarsi un progetto sacrificale da parte dei seguaci dello Stato Islamico.

TERRORISTI ABBATTUTI DA UN SOLO AGENTE

Secondo quanto rivelato dallo stesso giornale catalano e ripreso oggi da BlitzQuotidiano.it, quattro dei cinque terroristi uccisi a Cambris sarebbero stati abbattuti da un solo poliziotto. Secondo una prima ricostruzione, gli attentatori erano scesi dall'auto con cui erano giunti nella passeggiata del porto, scagliandosi contro gli agenti di polizia e brandendo machete, coltelli e asce. Una dinamica ancora tutta da verificare e che non chiarisce al momento come le persone coinvolte siano rimaste di fatto ferite: dalle armi bianche in possesso degli attentatori o dal mezzo da loro guidato, o ancora da entrambi. Secondo i media locali, la donna rimasta vittima sarebbe stata uccisa con armi bianche. La vera novità, l'ultima in merito ai due attacchi terroristici di ieri in Spagna e che giunge dal comandante della polizia catalana Josep Lluis Trapero, ha a che fare con il piano già attentamente studiato dalla cellula criminale. "Da tempo" stava preparando i due attacchi sulla Rambla e a Cambrils, a sud di Barcellona.

