Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord: “esercitazioni Usa-Sud Corea passo verso la catastrofe”

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (LaPresse)

La Sud Corea ieri era stata molto chiara con un dichiarazione importante all’interno del vento di terza guerra mondiale che purtroppo continua a spirare all’interno del Pacifico, ma la sera stessa il regime di Kim Jong-un ha di nuovo minacciato il mondo intero con la consueta agenzia “di governo” KCNA. «Le manovre militari di Corea del Sud e Stati Uniti porterebbero ulteriormente la situazione sulla penisola verso la catastrofe»; il dittatore nordcoreano insiste a “provocare” i vicini di Seul e gli Stati Uniti d’America. Il regime commenta così il ciclo di esercitazioni "Ulchi-Freedom Guardian", al via dal 21 agosto, anche se Seul e Washington continuano a definirle iniziative difensive. Giusto ieri il presidente Moon Jae-in aveva detto da Seul che «Nessuna guerra ci sarà sulla Penisola, ma la Corea del Nord deve mettere fine alle provocazioni». L’impressione che Kim non abbia necessariamente ascoltato l’invito è purtroppo molto alta….

CONSIGLIERE CASA BIANCA, “NO A SOLUZIONE MILITARE”

A sorpresa uno dei pochi fidati (rimasti) consiglieri di Donald Trump alla Casa Bianca, Steve Bannon, rivela una novità che sul vento di guerra mondiale potrebbe soffiare un vento molto meno minaccioso. «Non c’è soluzione militare in risposta alla minaccia della Corea del Nord», rivela lo stratega della Casa Bianca, intervistato da The American Prospect. «Fino a quando non si dimostra che dieci milioni di persone a Seul non muoiono nei primi trenta minuti da armi convenzionali non so di che si parla. Non c’è nessuna soluzione militare», avanza con durezza il consigliere del presidente Usa tra i più contestati dagli stessi Repubblicani. Anche in questo caso Bannon spiazza e di fatto “smentisce” quanto affermato dallo stesso Trump e dal senatore Lindsay Graham che invece avevano sostenuto come il piano militare per evitare l’attacco contro gli Stati Uniti era pronto. Nuova lite all’interno della Casa Bianca o una importante verità che sicuramene inciderà nel difficile dialogo a distanza con la Corea del Nord e la crisi nel Pacifico?

