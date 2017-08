ATTENTATO A BARCELLONA E CAMBRILS/ Ultime notizie: morti i 4 terroristi, confermato legame con Alcanar

Attentato a Barcellona (foto LaPresse)

E' stato definito come la strage dei turisti l'attentato a Barcellona che si è consumato sulle Ramblas nel pomeriggio di mercoledì, seguito poi dal secondo attacco avvenuto nella notte a Cambrils, a Sud della città. L'Agenzia di protezione Civile catalana ha rivelato nella giornata di ieri i primi numeri relativi alle vittime ed ai feriti. Si parla al momento di 13 morti, tra cui un bambino spagnolo di tre anni, e 120 feriti dopo il primo attacco a Barcellona. Ad incontrare la morte in Spagna anche due nostri connazionali, il 35enne di Legnano Bruno Gulotta e il 25enne di Bassano del Grappa Luca Russo. Un bilancio impetuoso che vede coinvolte 34 differenti nazionalità, a dimostrazione del fatto che l'Isis abbia voluto volontariamente colpire i turisti di tutto il mondo in un attacco duplice e che da tempo veniva progettato in Catalogna. Nell'attacco avvenuto a Cambrils nella notte è rimasta vittima una donna facendo salire il numero dei feriti totali a 126, di cui molti in gravissime condizioni. Il governo catalano, come riporta IlPost.it, ha confermato il collegamento tra i due attentati, a loro volta legati ad una esplosione avvenuta mercoledì sera in un appartamento ad Alcanar, considerato la base della cellula terroristica.

ANCORA CACCIA AI TERRORISTI

Sul fronte degli attentatori, è ancora caccia aperta ai terroristi che hanno preso parte ai due attentati a Barcellona. Cinque di loro sono stati uccisi dalla polizia - quattro dei quali sarebbero stati abbattuti da un unico agente - mentre sarebbero ancora in quattro i giovani attentatori in fuga, tra cui spunta un minorenne, Moussa Oukabir, marocchino di 17 anni (18 il prossimo ottobre). Ancora quattro gli arrestati, tra cui tre di nazionalità marocchina e uno nato a Melilla, territorio spagnolo in Marocco. L'attenzione però è tutta concentrata sul più giovane della cellula, Moussa Oukabir, inizialmente considerato il numero uno dell'attentato sulle Ramblas. Per tutta la giornata di ieri si sono susseguite le notizie sul suo conto tra le indiscrezioni secondo le quali sarebbe stato ucciso, in quanto alla guida del furgone che ha investito la folla, falciandola e quelle per le quali sarebbe invece in fuga. Le ultime notizie lo vedrebbero nascosto in un luogo segreto ed ancora super ricercato. Secondo il quotidiano La Vanguardia, infatti, l'autista-killer sarebbe tra i terroristi uccisi.

ALCANAR IL COVO DELLA CELLULA?

Un piano criminale messo a segno da mesi e destinato a colpire in modo decisamente più devastante di quanto avvenuto dopo i due attacchi a Barcellona e Cambrils. E' quanto emerso dalle indagini compiute dalla polizia sulla rete terroristica che ha agito in Spagna nelle passate ore. Secondo i Mossos d'Esquadra, la polizia regionale catalana, oltre ad esserci un collegamento chiaro tra i due attacchi si stava per preparare un ordigno artigianale quasi probabilmente destinato nella capitale Catalana. I preparativi sarebbero stati attuati proprio nell'appartamento ad Alcanar dove è avvenuta l'esplosione nella quale è morta una persona ed un'altra, poi arrestata, sarebbe rimasta ferita. La polizia ha dunque confermato come il piano d'attacco fosse ancora peggiore di quanto messo in atto. Nell'appartamento, come riporta Il Fatto Quotidiano, sono state rinvenute almeno una dozzina di bombole di gas che sarebbero forse dovute essere impiegate per il secondo furgone rinvenuto a Vic, sempre nella capitale catalana. Una cosa è certa: "La cellula terroristica che ha colpito sulla Rambla e a Cambrils preparava da tempo gli attentati". A riferirlo è stato il comandante della polizia catalana Josep Lluis Trapero, che ha aggiunto: "L’esplosione della casa di Alcanar dove il gruppo preparava esplosivi, ha cambiato i loro piani e quindi sono stati costretti ad attuare gli attacchi in forma più rudimentale".

