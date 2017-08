AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: un toro sull'A1, km di coda (ultime notizie, oggi 19 agosto 2017)

Traffico, casello - La Presse

Sulle autostrade italiane capita di vedere delle situazioni anche a volte curiose. Ieri sull'A1 si sono formati tre chilometri di coda per la presenza di un toro sulla carreggiata. Non è una barzelletta o un'allucinazione di metà, ma un racconto fedele di quanto è accaduto. Roma Today spiega le dinamiche di quanto accaduto con tanto di foto, scattate da Iryna Kepych, a documentare l'accaduto. Il Toro maremmano sarebbe entrato in autostrada tra il chilometro 526 e 500 per poi passare contromano tra le autovetture, impaurendo le persone all'interno dei vari abitacoli. Per fortuna il toro non ha aggredito nessuno e la situazione è scivolata via tranquillamente anche se i disguidi sono stati notevoli per chi viaggiava in autostrada a quell'ora. E' stato decisivo l'intervento di tre pattuglie della polizia che ha condotto lo stesso animale ad abbandonare la carreggiata. Inevitabilmente le immagini hanno fatto il giro del web diventando virali.

DISSERVIZI NELLA NOTTE

Sono numerosi i disservizi segnalati nella notte che ci conduce a oggi sabato 19 agosto 2017 sulle autostrade italiane come segnalato dal portale istituzionale Autostrade.it. Sarà importante per le prime ore della mattinata consultare proprio il portale in questione perché sempre aggiornato in tempo reale e in grado di fornire anche utili consigli. Si parte dall'A1 Diramazione Capodichino-Tangenziale Napoli al chilometro 1.6 direzione Tangenziale dove saranno indisponibili fino all'una i servizi di ristorazione. Rimarrà invece sprovvista di gpl l'area di servizio Civita sull'A24 Roma-Teramo al chilometro 47.7 direzione Superstrada Teramo Mare fino alle ore quindici. Problemi anche per quanto riguarda i camper service che saranno chiusi nella Po est al chilometro 43.4 direzione Padova sull'A13 Bologna-Padova e al chilometro 11.7 direzione Padova nella Castello Bentivoglio est sempre sulla stessa autostrada.

