IL MISTERO DEI CANI BLU/ Video, una patologia causata dall’inquinamento?

Cani blu in India (video Youtube)

Cosa sta succedendo ad alcuni cani in India? E' questa la domanda che si è sollevata dopo la visione di un video caricato lo scorso Ferragosto sul canale Business Insider e che mostra alcuni cani blu per le strade di Navi Mumbai. Ci troviamo in una zona del Paese i cui livelli di inquinamento ambientale sono decisamente alti, per cui è stato facile dubitare immediatamente che proprio l'emissione di sostanze tossiche potesse essere alla base dell'incredibile quanto curioso cambio di colorazione nel pelo di questi animali randagi. Il video in questione con questi docili esemplari di cane blu, è stato realizzato in una zona industriale i cui livelli di inquinamento vanno ben oltre quelli tollerati in Europa. Secondo molte testate internazionali che hanno ripreso la notizia, proprio le condizioni altamente inquinanti potrebbero aver provocato l'innescarsi di una strana patologia che avrebbe potuto colpire alcuni cani rendendoli di una colorazione innaturale. E' lo stesso New York Post a lanciare l'allarme riportando la notizia del misterioso caso in India: "Si pensa che dietro a questo colore innaturale ci sia l'inquinamento delle fabbriche vicine".

NESSUNA PATOLOGIA DIETRO LA CURIOSA COLORAZIONE

La verità dietro i cani blu in India, in parte è legata realmente alle condizioni molto difficili che si vivono nel Paese soprattutto sul piano dell'inquinamento ambientale, ma come spiega FanPage.it, non ci sarebbe alcuna patologia dietro la curiosa colorazione di questi randagi che scorrazzano incuriositi ed allo stesso tempo spaventati davanti all'occhio indiscreto della telecamera. Sebbene possa essere altamente dannoso, l'inquinamento non provocherebbe alcuna patologia in grado di far trasformare i cani di colore blu. Ma dunque, cosa sta succedendo realmente? A risolvere il mistero sono state alcune testate locali che hanno chiarito come l'inquinamento in qualche modo c'entri con la curiosa vicenda sebbene in maniera indiretta. Molto probabilmente il video in questione è stato girato in una zona nei pressi del fiume Kasadi, i cui livelli di inquinamento sono ormai diventati fortemente preoccupanti. Negli ultimi tempi, i pescatori del posto avevano denunciato la presenza eccessiva di sostanze chimiche derivanti da un impianto per il trattamento delle acque di scarico e che avevano contribuito ad alterare il colore delle acque oltre che provocare la morte dei pesci, loro principale fonte di sostentamento. Ad ogni modo è probabile che i cani siano scivolati o entrati involontariamente in queste acque per poi uscirne con un inedito cambio di colorazione.

