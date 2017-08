INCIDENTE STRADALE/ Castellammare del Golfo, cade dallo scooter: morta 17enne (oggi, 19 agosto 2017)

Incidente stradale (da Pixabay)

Tragico incidente stradale a Castellammare del Golfo, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita a causa delle ferite riportate nell’impatto fra lo scooter Yamaha su cui viaggiava assieme ad un ragazzo e un’Alfa Romeo. Lo scontro, come riportato da marsalalive.it, è avvenuto all’incrocio tra le vie Leonardo da Vinci e Guglielmo Marconi. Secondo una prima ricostruzione la vittima, Ilenia Collica, era seduta dietro il ragazzo alla guida dello scooter ed entrambi sarebbero stati scaraventati a terra dall'impatto con l'Alfa Romeo, in quel momento impegnata in una manovra per girare in via Marconi. Né il 21enne autista, né il ragazzo che accompagnava Ilenia sono in pericolo di vita, con quest'ultimo che però ha dovuto subire un intervento chirurgico alla gamba. La povera 17enne è deceduta durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale di Alcamo.

MUORE 18ENNE A TROPEA

Nuova tragedia sulle strade: il 18enne Pasquale Tropeano ha perso la vita ieri pomeriggio per via di un incidente avvenuto a Tropea. Il giovane è stato coinvolto in un sinistro che ha interessato un'automobile e due scooter, tra cui quello su cui viaggiava. Le sue condizioni, all'arrivo dei soccorsi, sono state giudicate immediatamente gravissime. Troppe le ferite riportate nell'impatto poco prima dell'ingresso nella galleria della "strada del mare", al quale è andato ad aggiungersi un trauma cranico di entità importante risultato poi determinante per il decesso. Come riportato da Il Quotidiano del Sud, il giovane Pasquale Tropeano a settembre avrebbe dovuto iniziare l’ultimo anno di liceo scientifico per poi sostenere la maturità. A rispondere di omicidio colposo sarà l'autista della vettura coinvolta nell'incidente stradale, un ragazzo di 25 anni.

