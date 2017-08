Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 19 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 99/2017)

Estrazione del Lotto, 10ELotto e Superenalotto (web)

Si conclude la settimana di concorsi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto grazie al nuovo appuntamento di questa sera. I premi continuano ad essere molto ricchi per entrambi i giochi Sisal, per la gioia di tutti i giocatori. Il brivido e l'emozione dell'estrazione non sarebbero di certo gli stessi senza le quote in palio e la possibilità di conquistare i premi con facilità estrema. In attesa di scoprire chi verrà incoronato vincitore, controlliamo i premi distribuiti nel precedente concorso. La vincita più alta del 10eLotto ha raggiunto Melegnano, in provincia di Lecce, dove un fortunello è riuscito a conquistare quasi 320 mila euro grazie a due vincite gemelle. E' possibile quindi che si tratti dello stesso giocatore, altrimenti il totale andrà diviso fra i due vincitori, ovvero 160 mila euro a testa circa. Aria di festa anche in provincia di La Spezia, a Lerici, dove un giocatore è riuscito a conquistare più di 159 mila euro in premio, mentre la terza vincita è stata del valore di oltre 106 mila euro: il vincitore è della provincia di Latina, di Minturno. Soddisfatti anche i giocatori del Lotto, a partire dal fortunello di Arezzo che ha registrato più di 30 mila euro grazie ad una quaterna, quattro terni e sei ambi. Vittoria anche in Sicilia, a Ragusa, dove un giocatore ha centrato 18.750 euro in premio, ed a Siracusa, dove invece sono stati vinti 16 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto decreterà anche oggi i vincitori di questo nuovo concorso della Sisal: quanti di voi si sono ricordati di giocare la schedina? Le vacanze sono finite per molti ed è tempo di rientro, mentre altri saranno ancora alle prese a gonfiare materassini e braccioli e molto altro. Può capitare di saltare un'estrazione, dati i numerosi impegni che la vita di tutti noi comporta. La nostra Rubrica è proprio qui per ricordarvelo e non solo: l'appuntamento con la smorfia napoletana ci permetterà di scoprire nuovi numeri da giocare. Pronti per la news di oggi? Parliamo questa volta di cibo piccante e di durata della vita, un'unione che secondo uno studio di ricerca non sarebbe da sottovalutare. In base allo studio, è emerso infatti che consumare peperoncino ridurrebbe del 13% la possibilità di una morte istantanea. Non si tratta di certo di scienza, visto che la correlazione fra causa ed effetto non è ancora stata dimostrata, ma è comunque un dato interessante. Consumare peperoncini rossi caldi potrebbe quindi allungarci la vita? Nel dubbio, meglio mangiarne qualcuno. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il peperoncino, 79, il rosso, 66, la vita, 79, la morte, 14, e il cibo, 62. Come Numero Oro scegliamo invece la durata, 26.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del Superenalotto continua a crescere e così succederà anche nei prossimi appuntamenti, ma solo nel caso in cui il concorso di questa sera non annunci un vincitore. Il montepremi sarà di 22.900.000 €: qualcuno riuscirà ad aggiudicarselo? Sicuramente saranno milioni i giocatori che proveranno a raggiungere la meta, come dimostrano le statistiche registrate nell'ultima estrazione del gioco Sisal. Dopo un'assenza importante delle quote maggiori, ritorna in scena il 5 e premia un unico fortunello con oltre 154 mila euro, mentre continua ad esserci un nulla di fatto per il 5+ ed il 5+1. Il premio successivo è quindi quello del 4+, che ha donato a due giocatori quasi 34 mila euro in premio. Si alza l'asticella del premio del 3+, pari a 3.040 euro e conquistato da 78 appassionati, mentre 460 tagliandi vincenti hanno registrato la vincita di 338,11 euro abbinata al 4. Rimane stabile il premio del 3, distribuito a 15.516 giocatori che hanno ottenuto 30,40 euro a testa, mentre scende di pochi centesimi il premio del 2, del valore di 5,82 euro: i vincitori sono stati 252.599. 100 euro a ciascuno dei 1.217 giocatori che hanno indovinato il 2+, mentre 10 euro cadauno per gli 8.439 vincitori dell'1+. Si chiude come sempre con il premio dello 0+, del valore di 5 euro: i vincitori sono stati 19.598.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del Superenalotto staranno di sicuro già pregustando l'idea di vincere il Jackpot. Il montepremi rimane l'obbiettivo principale di tutti gli appassionati, anche se molti si accontentano - per così dire - anche delle quote minori. Per tutti, il problema rimane comunque come spendere il proprio bottino, dal più generoso al più esiguo. Se qualcuno ha già in mente un planning preciso a riguardo, molti altri navigano ancora nel mare della confusione. La nostra Rubrica accorre in vostro aiuto anche oggi grazie ad una delle iniziative presenti su KickStarter, da tenere in considerazione nel caso in cui foste proprio voi il vincitore del montepremi. Parliamo oggi di cavalli e di crine, due elementi da non sottovalutare nella gestione di una scuderia o di un allevamento amatoriale. Anitar permette infatti di rivoluzionare il contatto con il nostro animale e non solo, visto che si tratta di uno strumento utile anche per i veterinari. Anitar permette infatti di registrare ogni dato riguardo al nostro bestiame, dalla lettura del microchip all'elenco delle caratteristiche del cavallo che vorremmo acquistare. Il tutto grazie ad una tecnologia all'avanguardia che ci farà risparmiare molto tempo prezioso! Mancano ancora 19 giorni per poter raggiungere il goal da 40 mila dollari, ma pochissimi minuti per scoprire i numeri vincenti di oggi: siete pronti?

