METEO/ Arriva Storm-Line due giorni di temporali: tromba d'aria a Varese (oggi, 19 agosto 2017)

Allerta meteo, tromba d'aria a Varese

Secondo le previsioni meteo, la Storm-Line che preoccupa tanto il nostro paese sarà già un lontano ricordo da lunedì quando iniziando una nuova settimana tornerà protagonista l'estate. Si prevede infatti che tra due giorni i termometri torneranno ad infiammarsi con una situazione che sarà influenzata dall'arrivo dell'ennesimo anticiclone africano di questa caldissima estate del 2017. Manca per il calendario un mese d'estate, ma sicuramente le prossime due settimane saranno le più calde che ci porteranno poi a un leggero e progressivo peggioramento nel mese di settembre. Anche quest'ultimo però permetterà agli italiani, soprattutto al sud, di godersi il mare e di passare alcune giornate di divertimento insieme a parenti e amici qualora si trovasse dello spazio rispetto al lavoro. Non ci si deve quindi preoccupare più di tanto soprattutto in quei posti dove la pioggia sarà protagonista in questo fine settimana, il sole tornerà infatti in alto già tra 48 ore.

STORM-LINE PORTA TEMPORALI E DISAGIO

L'arrivo dello Storm-Line porta all'allerta meteo per il weekend sul nostro paese. L'aria infatti è destinata a raffreddarsi all'improvviso con un calo di temperature che sicuramente variano di circa cinque/otto gradi rispetto a ieri. Sarà un weekend quindi dove in molti dovranno rinunciare alla possibilità di rilassarsi al mare e nel quale ci si dovrà accontentare di passare il tempo in casa. Sicuramente la situazione è un po' particolare e inattesa anche perché se n'è iniziato a parlare solamente da giovedì. Già da oggi vedremo i temporali invadere nuovamente il nord del nostro paese soprattutto sul versante orientale con concentrazione sul Triveneto ma episodi anche su Lombardia, Piemonte e alta Umbria. La situazione invece peggiorerà domenica quando i temporali saranno forse meno, ma più intensi con diverse manifestazioni soprattutto sull'Abruzzo e sull'entroterra laziale. Intanto ieri sono arrivate già le prime avvisaglie con una tempesta nel varesotto che ha causato una vera e propria tromba d'aria. Sono numerosi i danni segnalati tra tetti che sono stati divelti e alberi sdradicati. Sale la preoccupazione e l'allerta meteo con centinaia di segnalazioni ai vigili del fuoco per l'allagamento dei primi piani di numerosi edifici.

