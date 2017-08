SPARATORIA A NIMES?/ Tre uomini scendono dal treno e fanno fuoco: la polizia smentisce, ma è panico sul web

Polizia francese (Foto: Lapresse)

Sono minuti di puro terrore a Nimes, dove tre uomini sarebbero scesi da un treno e dato vita ad una sparatoria, prima di essere neutralizzati dalla polizia francese. I gendarmi sono intervenuti in massa nei pressi della stazione ferroviaria, e non si sono fatti trovare impreparati visto il grande dispositivo di sicurezza schierato nella cittadina che oggi ha ospitato la partenza della Vuelta a España 2017. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, anche i giornalisti al seguito della corsa ciclistica in questo momento sono barricati all'interno della sala stampa, che dista dal teatro della sparatoria non più di 500 metri. Agli inviati è stato raccomandato di non avvicinarsi ai vetri e di attendere nuove indicazioni dalle autorità che in questo momento stanno cercando di mettere in sicurezza l'intera zona.

TERRORISTI IN ARRIVO DA PARIGI?

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Vanguardia, i terroristi che hanno fatto scattare l'allarme attentato a Nimes, in Francia, sono scesi da un treno proveniente da Parigi. Uno degli assalitori, in particolare, secondo una prima ricostruzione sarebbe stato visto imbracciare un fucile d'assalto, segno inequivocabile che non dovrebbe trattarsi di criminali comuni. Sono ancora discordanti, invece, le versioni riguardanti l'esito delle ricerche da parte dei gendarmi: se alcuni quotidiani fanno sapere che il commando di 3 persone è stato neutralizzato dalle forze di polizia, La Vanguardia sostiene che due di questi sarebbero riusciti a sfuggire alla cattura. Gli addetti alla sicurezza sono saliti sul treno proveniente da Parigi per cercare di individuare tutti i sospetti e hanno chiesto ai passeggeri, evidentemente terrorizzati, di collaborare restando con le mani in alto. Ulteriori controlli sono in corso alla stazione, per quanto la Polizia negli ultimi minuti a mezzo social abbia smentito il verificarsi di una sparatoria. Dopo gli eventi di Barcellona, però, l'allerta rimane elevata e la psicosi dietro l'angolo. Il panico, soprattutto sul web si è diffuso in fretta. Alcune indiscrezioni sostengono addirittura che a far scattare l'allerta sia stata la segnalazione di un passante. Si attendono ulteriori aggiornamenti nei prossimi minuti.

