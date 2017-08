TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, Bannon: “no a soluzione militare”. E Trump lo licenzia…

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. A sorpresa due giorni fa uno dei pochi fidati (e come vedremo qui sotto, “ultimi”) consiglieri di Donald Trump alla Casa Bianca, Steve Bannon, rivela una novità che sul vento di guerra mondiale potrebbe soffiare un vento molto meno minaccioso. «Non c’è soluzione militare in risposta alla minaccia della Corea del Nord», rivela lo stratega della Casa Bianca, intervistato da The American Prospect. «Fino a quando non si dimostra che dieci milioni di persone a Seul non muoiono nei primi trenta minuti da armi convenzionali non so di che si parla. Non c’è nessuna soluzione militare», avanza con durezza il consigliere del presidente Usa tra i più contestati dagli stessi Repubblicani. Anche in questo caso Bannon spiazza e di fatto “smentisce” quanto affermato dallo stesso Trump e dal senatore Lindsay Graham che invece avevano sostenuto come il piano militare per evitare l’attacco contro gli Stati Uniti era pronto. Nuova lite all’interno della Casa Bianca o una importante verità che sicuramene inciderà nel difficile dialogo a distanza con la Corea del Nord e la crisi nel Pacifico?

TRUMP RIMUOVE IL CAPO STRATEGA STEVE BANNON

Ecco qui immediata la risposta, dopo le ultime clamorose novità emerse ieri sera: Steve Bannon, capo stratega della Casa Bianca e uno degli ultimi consiglieri rimasti fin dall’inizio dell’elezione di Donald Trump a Washington, è stato licenziato dallo stesso presidente Usa. Pare infatti che questa sia la diretta conseguenza delle parole di Bannon nell’ultima intervista raccontata qui sopra: a rivelarlo è Maggie Haberman, giornalista del New York Times che in questi primi mesi di presidenza ha sempre raccolto i frequenti “scoop” provenienti dalla Casa Bianca e dalla Trump Tower. Il nodo della Corea del Nord e gli scontri di Charlottesville con i suprematisti bianchi sarebbero alla base di questa decisione ancora non confermata a livello formale ma praticamente data per certo da tutti i media Usa. Ora tocca Trump rispondere pubblicamente, ma di certo l’ennesimo scossone interno alla gestione di politica interna ed estera negli Stati Uniti non aiuta per nulla la convergenza con gli alleati in Pacifico per cercare di evitare ogni forma di conflitto nucleare, assai rischioso e imminente davanti alle provocazioni del regime di Kim Jong-un.

