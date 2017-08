15ENNE STUPRATA DAL BRANCO/ Bari, ragazza violentata ‘a turno’ da 4 minori e un maggiorenne

15enne stuprata a Bari (LaPresse)

Un caso di violenza, un caso di minori e un caso di nefandezze: se le accuse fatte dalla 15enne stuprata dal branco e ora ricoverata in ospedale a Bari, saranno verificate, saremo di nuovo di fronte all’orrenda pratica della “violenza indifferente” che coglie ragazzi “normali, come tutti, semplici” e la consueta carrellata di “scuse” accampate in contesti a volte davvero “normali”, ed è questo che fa impressione. La violenza sarebbe avvenuta nella tarda serata di martedì 1 agosto, con la ragazza che agli inquirenti della Procura di Bari ha raccontato la plurima aggressione subita: la 15enne sarebbe infatti stata violentata, struprata e abusata da un branco di 5 ragazzi, di cui 4 minorenni e un solo maggiorenne. Lo stupro sarebbe avvenuto “a turno” con i ragazzi che di volta in volta aggrediamo e abusavano sessualmente della giovanissima inerme: tutto raccontato ai medici e poi riportato agli inquirenti che ora stanno svolgendo i primi necessari controlli di rito, sfruttando le indicazioni fornite dalla ragazza.

15ENNE STUPRATA DAL BRANCO NEL PORTO DI BARI

4 MINORI E UN MAGGIORENNE ACCUSATI

“Un ragazzo mi ha offerto un gelato”, così la ragazza è stata convinta ad allontanarsi dalla zona del Porto di Bari: è stata poi raggiunta dai 4 amici del ragazzo e fuori dalle mura della città vecchia è stata stuprata con insana violenza. Da quanto pare dalle prime testimonianze, la ragazzina avrebbe fatto i nomi di tutti e 5 gli elementi del brano che conosceva da tempo: come spiega l’Ansa, «I carabinieri che indagano sull'episodio stanno svolgendo indagini mirate a verificare l'identità dei cinque giovani attraverso l'analisi di tabulati telefonici e tramite accertamenti sui video estratti dalle telecamere di sorveglianza interne all'area portuale». Sulla vicenda indagano la Procura ordinaria di Bari e quella per i Minorenni: per prima cosa si sta cercando di verificare che tutto quanto raccontato dalla ragazza sia verosimile, visto che spesso purtroppo si è assistito anche nel recente passato di accuse “inventate” o “camuffate”: purtroppo, da quanto pare in queste prime ore di indagini, il fatto sarebbe confermato e vero, con il dolore e l’orrore che una giovanissima 15enne non meritava assolutamente di subire.

