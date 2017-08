ABUSI DURANTE RITI RELIGIOSI/ Video, setta Aci Bonaccorsi: minori violentate per 25 anni dal ‘Santone’

Violenze durante "riti religiosi" a Catania

Una setta nota a Catania, la Comunità “Cultura e Ambiente” di Aci Bonaccorsi per 25 anni “reclutava” giovani ragazzine spesso minori per poter soddisfare le richieste sessuali del “santone”, Pietro Capuana (oggi 73 anni). È tutto vero purtroppo, dopo l’operazione della Polizia Postale che ha svelato le nefandezze di questa comunità “religiosa” il cui capostipite diceva di essere la reincarnazione dell’Arcangelo e le sue “predette” intanto fornivano il “materiale” umano per le nefande violenze sessuali del santone. L’orribile vicenda arriva appunto da Catania, precisamente da Aci Bonaccorso dove in carcere sono finiti Capuana e le tre donne (ai domiciliari) che reclutavano le ragazzine minorenni, sono Fabiola Raciti di 55 anni, Rosaria Giuffrida di 57 e Katia Scarpignato di 48. L´indagine ha preso avvio lo scorso anno, quando la madre di una minore (di anni 15) denunciò alla Polizia Postale di Catania i reiterati abusi sessuali subiti dalla figlia all´interno di una congregazione religiosa, denominata "Associazione Cattolica Cultura ed ambiente", in Aci Bonaccorsi (CT), fondata da un sacerdote ormai deceduto, e gestita da uno degli odierni arrestati. È stata la madre a consegnare lo smartphone della figlia minorenne, contenente prove inconfutabili sulle intenzioni della Comunità che si spacciava come religiosa e dove venivano chieste alle ragazzine di scrivere delle lettere contenenti dichiarazioni d’amore nei confronti di Capuana. Non solo le collaboratrici del “santone” convincevano le giovani che i rapporti con il gestore della congregazione non erano atti sessuali, «bensì atti di "amore pulito" , "amore dall´alto" ed organizzando dei veri e propri "turni" delle bambine presso l´abitazione dell´uomo, durante i quali le minori, oltre ad attendere alle svariate necessità dell´indagato (lavarlo, vestirlo, pulire la sua abitazione, ecc.), dovevano soddisfare anche le sue richieste sessuali, talvolta anche in gruppo», si legge nel comunicato della Polizia Postale.

SETTA ACI BONACCORSI A CATANIA: ABUSI SU MINORI DURANTE RITI “RELIGIOSI”

OPERAZIONE POLPOST NELLA COMUNITÀ DI 5MILA ADEPTI

La comunità è composta da circa 5mila persone: un gruppo chiuso, con selezione d´ingresso ad organizzazione di tipo fortemente gerarchico: così spiega la Procura di Catania presentando l’operazione “12 apostoli” con cui ha messo fine ad una vicenda dai tratti inquietanti. «Al vertice è posto l´odierno arrestato, Pietro Capuana, affiancato da altri soggetti aventi vari incarichi direttivi, denominati "12 apostoli". All´interno della predetta Comunità, formalmente dedita alla vendita di prodotti agricoli coltivati dagli stessi adepti (con proventi di migliaia di euro mensili), venivano perpetrati, da moltissimi anni, atti di violenza sessuale ai danni di minorenni, qualificati come azioni mistiche e spirituali, aventi valenza religiosa». Il fatto decisamente più inquietante, in tutta questa triste vicenda, avveniva quando le giovanissime esprimevano qualche dubbio sulle richieste gravissime di abusi sessuali e pratiche da schiavitù: « Allorquando le minori esternavano dubbi o non aderivano alle richieste dell´uomo e delle sue collaboratrici venivano tacciate di essere prive di fede in Dio e, talvolta, anche multate, con obbligo di pagamento di somme di denaro», spiega ancora la Procura, spiegando di aver requisito tutto il materiale di questi 25 anni della Comunità “Cultura e ambiente” con le lettere, gli scambi epistolari e le prove della setta clandestina finalizzata alla consumazione di reati sessuali.

