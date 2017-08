CHARLIE GARD/ Ultime notizie, attesa per data funerali: sarà il giorno del primo compleanno?

Charlie Gard (LaPresse)

CHARLIE GARD: FUNERALI IL GIORNO DEL COMPLEANNO?

E se i genitori decidessero di fare i funerali di Charlie Gard il giorno del suo primo compleanno? Non ci sono ancora conferme ma le ultime parole di mamma Connie - «avremmo dovuto pianificare il primo compleanno di Charlie, ma invece stiamo progettando il suo funerale» - sembrano portare al prossimo 4 agosto come data possibile per le esequie del piccolo bimbo inglese. Il tempo passa e i comunicati della famiglia sono fermi allo scorso 29 luglio, ma la sensazione dei media inglesi è che la data drammatica di quello che sarebbe stato il primo compleanno del piccolo Charlie sarà proprio la data dell’ultimo addio, in forma forse privata. Proprio ieri sera il Sun ha pubblicato - ecco le esatte parole - la dichiarazione di un amico di famiglia che ha rivelato come la famiglia voglia rimanere nell’ombra dopo mesi passati al centro delle cronache mondiali. «Non sanno se farlo in forma privata o se pianificarne uno pubblico», avrebbe riferito l’amico vicino alla famiglia Gard. Intanto, l’unica informazione certa è che Charlie sarà sepolto con i suoi due peluche preferiti, come hanno raccontato gli stessi genitori nell’ultimo commovente messaggio rilasciato alla memoria del loro piccolo bimbo

ROCCELLA: "LA NUOVA EUTANASIA DI STATO"

Charlie Gard, l’accanimento terapeutico e l’eutanasia: la vicenda del piccolo bimbo inglese è stata attraversata in questi ultimi mesi da queste due decisivi e inquietanti “modalità” di leggere il caso del piccolo grande Charlie, ovviamente anche in Italia. Dopo aver negli scorsi giorni scritto che la morte di Charlie è in realtà un esempio di “eutanasia di stato”, la parlamentare di Idea, Eugenia Roccella, davanti ai giovani del Movimento per la Vita ha ribadito anche ieri, «I concetti dell’individualismo di massa si stanno rovesciando e stanno cominciando a minare la stessa integrità dell’umano». La vicenda di Charlie Gard aveva fatto scrivere ad Eugenia Roccella una durissima nota proprio nei giorni immediatamente successivi alla morte del bimbo: «E' morto Charlie, il piccolo guerriero. Per la nostra civiltà morire era il suo 'migliore interesse’», contesta e molto il concetto di “best interest” affermato prima dal GOSH e poi dalla Corte inglese. «Ma noi, insieme ai suoi genitori - aggiunge sempre la Roccella in una nota ufficiale - pensiamo invece che meritasse ogni sforzo per aiutarlo a vivere. E' questa la nuova strada per l'eutanasia: l'abbandono terapeutico e la sospensione dei sostegni vitali». Una “eutanasia di stato” che è tra i principali argomenti di discussione dei tanti che contestano la fine burrascosa di una piccola vita che, forse, avrebbe potuto avere qualche chances in più se intervenuti prima come del resto hanno ben spiegato anche dagli esperti dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

