Cos’è la Porziuncola?/ Piccola Chiesa nella Basilica di San Francesco: tra indulgenza e fede (Perdono Assisi)

Tra oggi e domani è in corso l’annuale Perdono di Assisi, che come da tradizione si svolge attraverso l’Indulgenza della Porziuncola: per chi fosse ancora poco avvezzo della straordinaria storia di questa piccola chiesetta all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, la Porziuncola trattasi del luogo dove San Francesco usava pregare e ritirarsi in profonda riflessione dopo la sua vocazione. qui capì che doveva vivere "secondo il Santo Vangelo". Proprio dalla Porziuncola Francesco inviò i primi frati ad annunciare la pace e nel 1205 fissò in questo piccolo luogo la sede mondiale dell’Ordine Francescano: 11 anni più tardi, per il 2 agosto venne proclamato e consacrato il cosiddetto Perdono di Assisi, che qui spieghiamo nel nostro speciale approfondito. L’aspetto religioso più importante del “Perdono d’Assisi” – e di ogni Indulgenza – è la grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati, per goderne i benefici, alla confessione e alla comunione eucaristica, una sorta di maggiore impegno a emendarsi dal proprio male per vivere sempre più la propria vita secondo il Vangelo, così come hanno fatto tutti i santi ed in particolare Francesco e Chiara, a partire proprio dalla Porziuncola. Piccola curiosità che sicuramente (forse) non sapevate: la città di Los Angeles deve il suo nome proprio alla Porziuncola! Gli spagnoli infatti chiamarono quella terra scoperta il Paese di Nostra Signora la Regina degli Angeli del Rio Porziuncola, che per ovvi motivi è stato ridotto nei secoli fino ad arrivare a Los Angeles.

CHE COS’È LA PORZIUNCOLA? BASILICA DI ASSISI, INDULGENZA E MIRACOLI

L’INDULGENZA E L’APPARIZIONE A SAN FRANCESCO

La Porziuncola è il luogo che nel mondo ricorda e simbolizza la testimonianza di straordinaria fede di San Francesco e Santa Chiara di Assisi: e di certo, quello che ha reso nota in tutto il mondo la Porziuncola è soprattutto il singolare privilegio dell’Indulgenza, che va sotto il nome di “Perdono d’Assisi” o Indulgenza della Porziuncola, e che da otto secoli converge verso di essa milioni di pellegrini desiderosi di varcare la “porta della vita eterna” per ritrovare pace e perdono, Come ha ricordato anche la Sacra Apostolica Paenitentiaria del Vaticano, «come il male personale produce “strutture di peccato”, solo da un cuore purificato possono nascere “strutture di pace”. Di conseguenza qualsiasi atto penitenziale, compresa l’indulgenza, sono importanti qualora si voglia vincere il male. Tutto ciò conduce a riconoscere nuovamente la preziosità del dono dell’indulgenza della Porziuncola che è origine di un vero e proprio “spirito del perdono di Assisi”; è con tale consapevolezza che si ricorda il 25 anniversario dal decreto con cui la Penitenzieria apostolica nel 1988 concesse «l’Indulgenza quotidiana in perpetuo» alla Porziuncola. Tutto quanto nacque però nella piccola e umile porzione di spazio della Porziuncola, dove Francesco ebbe la celebre divina ispirazione e apparizione che chiese al Santo Poverello di istituire l’indulgenza: «Poiché è un misero peccatore che Ti parla, o Dio misericordioso, egli Ti domanda pietà per i suoi fratelli peccatori; e tutti coloro i quali, pentiti, varcheranno le soglie di questo luogo, abbiano da te o Signore, che vedi i loro tormenti, il perdono delle colpe commesse», chiede Francesco al Padre Creatore apparso nella Porziuncola. Come da tradizione riportata nei documenti francescani, la risposta del Padre Dio in apparizione fu la seguente: «Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza».

