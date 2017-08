Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: numeri vincenti! (conc 230/2017)

SiVinceTutto Superenalotto

L'anticiclone Lucifero ha portato il caldo in Italia, ma la temperatura è bollente anche grazie all'estrazione di SiVinceTutto. Il concorso speciale del Superenalotto è tornato oggi per il consueto appuntamento del mercoledì: in palio c'è un ricco montepremi, messo in palio in un'unica serata. Quando immaginate di vincere e diventare ricchi non cominciate a sudare? Forse però è meglio restare calmi in vista dell'estrazione odierna, anche perché è presto per le considerazioni sull'eventuale vincita, e relativa festa. Di certo c'è che le possibilità per inserirsi nella lista dei fortunati non sono poche: non si vince solo col 6, ma anche indovinando 5, 4, 3 o solo due numeri vincenti. Sono diverse le strade che possono condurci all'appuntamento con la dea bendata. L'importante è avere la schedina giusta: scegliete con cura i 12 numeri, perché sei di questi potrebbe essere vincenti. La scorsa settimana in 15 hanno sfiorato il colpaccio: hanno realizzato il 5 e quindi hanno dovuto "ripiegare" su 1.024,36 euro. Si può sicuramente fare meglio stasera, ma senza dubbio quella è una somma che può comunque fare comodo. L'estate potrebbe accendersi proprio stasera in occasione della prima estrazione di agosto di SiVinceTutto. L'importo della vincita potrebbe variare a seconda che venga indovinata o meno la combinazione fortunata. Se così fosse, al premio di prima categoria viene riservato il 40,27% del montepremi, quindi viene lasciato al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se invece non vengono indovinati tutti i numeri vincenti, le percentuali cambiano: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Più che alle percentuali pensiamo però ora ai numeri, quelli vincenti. Il "6" continua a latitare, ma oggi potrebbe presentarsi all'appuntamento con SiVinceTutto. E allora prima di concentrarci sull'estrazione di oggi, scopriamo cosa è successo la scorsa settimana. I numeri vincenti dell'estrazione di SiVinceTutto del concorso numero 2298 sono stati 10-26-59-75-81-89. Presto vi riporteremo la nuova combinazione fortunata. Buona fortuna!

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.