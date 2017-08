GIUSY VENTIMIGLIA/ Mistero sulla scomparsa: i sospetti della famiglia (Speciale Chi l'ha visto?)

Giusy Ventimiglia, il caso a Chi l'ha visto?

Speciale Chi l'ha visto? torna ad occuparsi del caso di Giusy Ventimiglia, la 35enne di Bagheria che è introvabile da novembre. La versione estiva dello storico programma di Raitre oggi, nel corso dell'ultima puntata dello Speciale, farà il punto della situazione sulle indagini in corso. Non sono molte le informazioni a disposizione sulla scomparsa della giovane della provincia di Palermo. Dopo aver lasciato la sua abitazione lo scorso 13 novembre attorno alle 7.30 del mattino, Giusy Ventimiglia non ci ha fatto più ritorno. Inquietante è stato un servizio realizzato da Chi l'ha visto? il marzo scorso: mentre l'inviata chiedeva informazioni ai passanti sulla giovane, un ragazzo alla vista della giornalista e dell'operatore televisivo ha urlato una frase che ha lasciato tutti di stucco. «Non la troverete più», così il giovane ha gelato lo studio, aggiungendo mistero al giallo. Il giovane fermato poi dall'inviata ha spiegato le ragioni di quella frase agghiacciante, ammettendo di aver parlato in quel modo a causa del tanto tempo trascorso dalla scomparsa di Giusy Ventimiglia.

GIUSY VENTIMIGLIA, SCOMPARSA DA QUASI NOVE MESI

LE IPOTESI DELLA FAMIGLIA

Non si hanno più tracce di Giusy Ventimiglia dal 13 novembre: sono passati quasi nove mesi dalla scomparsa dalle 35enne. Nessuna ipotesi è stata scartata dagli investigatori, dall'allontanamento volontario a scenari più macabri. La famiglia della donna non ritiene plausibile l'ipotesi che si sia volontariamente allontanata, a causa dell'enorme attaccamento al figlio, che è diventato nel frattempo maggiorenne. Il fatto che la madre non si sia fatta viva neppure in questa circostanza ha destato ulteriore apprensione nei familiari. A insospettire i familiari anche il fatto che prima di uscire di casa si sia truccata e vestita con cura: il fratello Salvo ha infatti raccontato a LiveSicilia che la sorella ha sempre un'aria trasandata, quindi sospetta che sia uscita per incontrare qualcuno. «Mia sorella ha sofferto di depressione ed è psicologicamente fragile. Forse adesso si è fidata di qualcuno che le impedisce di tornare a casa», aveva dichiarato il fratello di Giusy Ventimiglia dopo la sua scomparsa.

