INCENDIO SULLA TIBURTINA/ Video Roma, fiamme e paura: evacuata sede della Mercedes

Incendio sulla Tiburtina a Roma (Foto: LaPresse)

L'arrivo di una nuova ondata di caldo ha riacceso l'emergenza incendi a Roma, oltre che acuire il problema siccità. È un periodo nero per la Capitale, che in queste ore sta facendo i conti con un enorme rogo divampato su via Tiburtina, nei pressi della sede della Mercedes. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio, ma sta di fatto che le fiamme e il fumo stanno invadendo l'intera zona. E infatti dagli uffici dell'azienda automobilistica di via Giulio Vincenzo Bona sono stati fatti uscire più di 700 dipendenti. L'incendio - come riportato da Il Messaggero - è scoppiato nel parco che costeggia il fiume Aniene, il vento lo ha fatto poi propagare velocemente. Così le fiamme sono arrivate fino al parcheggio della Mercedes, bruciando alcune auto rimaste. Paura tra i residenti, ma sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e un elicottero che stanno provando a domare le fiamme.

INCENDI A ROMA: VIDEO E ULTIME NOTIZIE

ALTRI DUE ROGHI INFIAMMANO LA CAPITALE

Quello di via Tiburtina non è l'unico incendio scoppiato nelle ultime ore a Roma. L'emergenza è tornata e sta coinvolgendo diverse zone della Capitale. Un altro incendio è scoppiato in una vasta zona boschiva e di sterpaglie dalle parti di Castel di Guido, al confine tra i comuni di Roma e Fiumicino. I vigili del fuoco sono impegnati con quattro squadre della Protezione civile di Fiumicino e Castel di Guido da circa tre ore per spegnere le fiamme che stanno bruciando una decina di ettari. Durante le operazioni sono stati rimossi due alberi pericolanti per ragioni di sicurezza. Come riportato da Il Messaggero, l'incendio è stato circoscritto, in modo tale che le fiamme non si avvicinassero alle case. A lavoro anche due pick up della capacità di 450 litri ciascuno che ieri sono stati consegnati al comune e alla Protezione civile di Fiumicino. Contemporaneamente è divampato un rogo anche nella zona boschiva di Palidoro.

