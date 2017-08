Incidente stradale / Manerbio, scontro frontale auto-scooter: un morto (2 agosto 2017)

Incidente stradale, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Stava tornando a casa dopo il turno di lavoro, quando è stato coinvolto in un tragico incidente stradale: Marco Zilioli, un operaio 54enne di San Paolo, ha perso la vita nel violentissimo impatto tra il suo scooter e la Fiat Punto guidata da un 18enne neopatentato. Forse per inesperienza o distrazione, il ragazzo a bordo dell'utilitaria ha invaso la corsia opposta provocando l'incidente spaventoso che è costato la vita all'uomo a bordo dello scooter. Il giovane ha rimediato solo qualche contusione, medicata al Civile dopo il trasporto in elicottero, mentre per l'operaio è finita in tragedia: dopo un volo terrificante, è morto sul colpo. L'incidente stradale è avvenuto ieri dopo le 15 a Manerbio, sulla via per Cadignano. Rapidi i soccorsi, anche se per il 54enne i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dopo l'incidente stradale. Oltre alla moglie, l'operaio lascia nel dolore due figli, di 23 e 13 anni.

MASI, SCONTRO FRONTALE: UN MORTO, SEI FERITI

Incidente stradale a Masi, in provincia di Treviso: nella tarda serata di lunedì è avvenuto uno scontro frontale tra due auto. Il bilancio è grave: un morto e sei feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi ed estrarre le persone dalle auto. Da un'utilitaria della Opel hanno estratto un giovane uomo di 28 anni di origine indiana, rimasto incastrato: purtroppo il personale del suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dopo aver recuperato il corpo. Il passeggero, invece, è rimasto ferito. Dall'altra auto, una Peugeot Biber, sono stati estratti una giovane donna, un ragazzo e due minori. I feriti sono stati presi in cura dal personale medico intervenuto in soccorso e trasferiti in ospedale. Nel frattempo i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. A notte fonda sono terminate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.

