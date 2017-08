MADONNA MEDJUGORIE/ Ultimo messaggio 2 agosto 2017: l'importanza della preghiera nella vita dell'uomo

Il messaggio della Madonna di Medjugorje

I messaggi della madonna di Medjugorie negli ultimi mesi sono stati particolarmente tesi verso la speranza, l’amore e la compassione. Mai come negli ultimi tempi il mondo ha bisogno di una sferzata positiva per continuare a credere nelle possibilità dell’uomo, e sicuramente la fiducia verso la Madonna continua a non mancare dai fedeli. In questo 1 agosto è stato citato un messaggio che oltre vent’anni fa, il 25 marzo del 1997, la Madonna ha rivolto ai fedeli: “Chiedete a Gesù di guarire le vostre ferite, che voi, cari figli, avete ricevuto durante la vostra vita a causa dei vostri peccati o a causa dei peccati dei vostri genitori. Solo così capirete, cari figli, che al mondo è necessaria la guarigione della fede in Dio creatore." Dunque, un totale abbandono, una fiducia senza condizioni verso il creatore possono rappresentare la chiave per trovare pace e spinta per affrontare un futuro che molto spesso appare irto di ostacoli.

MEDJUGORIE, IL MESSAGGIO DELLA MADONNA 2 AGOSTO 2017

L'IMPORTANZA DELLA PREGHIERA NELLA VITA DELL'UOMO

A questo si ricollega anche l’ultimo messaggio affidato dalla Madonna di Medjugorie ai veggenti, lo scorso 25 luglio, in cui si chiede di fare completo affidamento alla preghiera. “Cari figli! Siate preghiera e riflesso dell'amore di Dio per tutti coloro che sono lontani da Dio e dai comandamenti di Dio. Figlioli, siate fedeli e decisi nella conversione e lavorate su voi stessi affinché la santità della vita sia per voi veritiera. Esortatevi al bene attraverso la preghiera affinché la vostra vita sulla terra sia più piacevole. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” Questo il testo completo del messaggio in cui viene sottolineata l’importanza dell’affidarsi a Dio e ai suoi comandamenti. Bisogna dedicarsi al lavoro e alle attività che si ritiene essere più congeniali per se stessi sulla terra, ma sempre nella consapevolezza che la mano di Dio guida l’azione dei giusti e che, tramite la preghiera, la vicinanza di Dio si può sentire per essere sicuri di stare percorrendo la strada gusta.

