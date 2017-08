PAPA FRANCESCO/ Le tenebre sono dentro di noi, ma dobbiamo rivolgerci a Cristo per non farci piegare dal male

Papa Francesco torna sul tema delle tenebre (Foto: LaPresse)

Dio è l'unica speranza per i cristiani, perché è l'unico in grado di vincere le tenebre che ci avvolgono. Questo è il nuovo interessante messaggio che ha lanciato papa Francesco in occasione delle udienze generali del mercoledì. «I cristiani non sono esenti dalle tenebre», esterne e interne, ma sono rivolti verso la luce, quindi è importante che vivano pienamente la loro fede, perché «la vita della Chiesa è contaminazione di luce». Proprio nel tentativo di fuga dalle tenebre c'è il senso dell'essere cristiani: «Vuol dire guardare alla luce, anche quando il mondo è avvolto dalla notte e dalle tenebre». La fede in Cristo custodisce la nostra serenità, la voglia di ricominciare nonostante le delusioni, ci porta a sperare e quindi ci difende da quelle tenebre da cui potremmo essere sopraffatti. Essere cristiani è l'unico modo per vincere le tenebre, per non farsi piegare dal male.

PAPA FRANCESCO: CRISTO È LUCE PER VINCERE L'OSCURITÀ

NUOVO RIFERIMENTO AL TEMA DELLE TENEBRE

Chi è cristiano, secondo papa Francesco, non può perdere la propria battaglia con l'oscurità dentro e fuori di sé perché confida sempre nelle infinite possibilità del bene. «E questa è la nostra speranza cristiana», una forza che ci spinge ad abbracciare ogni giorno la vita. Quello della luce che vince le tenebre è un tema molto caro a papa Francesco, che lo ha affrontato ad esempio in occasione dell'Angelus dedicato al martirio di Santo Stefano: «Il mondo odia i cristiani per la stessa ragione per cui ha odiato Gesù, perché Lui ha portato la luce di Dio e il mondo preferisce le tenebre per nascondere le sue opere malvagie». E proprio lo scorso dicembre dichiarò cosa vuol dire seguire Gesù: significa «seguire la sua luce, che si è accesa nella notte di Betlemme, e abbandonare le tenebre del mondo».

