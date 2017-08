TERZA GUERRA MONDIALE/ Senatore Usa rivela: "Trump è pronto ad attaccare la Corea del Nord"

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump (Foto: LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. Gli Stati Uniti potrebbero far scoppiare la Terza guerra mondiale: lo ha rivelato Lindsey Graham, influente senatore repubblicano esperto di politica estera. «Donald Trump è pronto a distruggere la Corea del Nord», ha dichiarato alla Nbc, facendo riferimento ad un colloquio avuto proprio con il presidente Usa. Il senatore ha poi svelato la strategia della Casa Bianca: non aspetterà che Kim Jong-un colpisca con il missile balistico intercontinentale (Icbm) dotato di testata atomica. L'opzione militare c'è ed è concreta: l'obiettivo è «distruggere il programma della Corea del Nord e la stessa Corea del Nord». Graham ha colto l'occasione per lanciare un monito alla Cina, che dovrebbe cominciare a pensare a cosa fare a riguardo. Evidente il riferimento alle continue pressioni di Donald Trump al presidente cinese Xi Jinping, l'unico alleato di Pyongyang. In merito al timore di un attacco in terra americana: «Non morirà nessuno qui».

TERZA GUERRA MONDIALE, USA CONTRO COREA DEL NORD

I DUBBI SULL'EFFICACIA DEL MISSILE BALISTICO NORDCOREANO

Il missile intercontinentale testato dalla Corea del Nord la settimana scorsa è davvero in grado di rientrare in atmosfera senza distruggersi? Qualche dubbio sull'efficacia del missile è stato lanciato dalla tv pubblica giapponese Nhk, che ha pubblicato un video registrato con una videocamera montata su un edificio pubblico della città portuale di Muroran, in Hokkaido. Nel filmato compare il missile nell'atto di rientrare nell'atmosfera terrestre, prima di cadere in mare a 200 chilometri dalla costa giapponese. Secondo l'analisi del sito 38 North, il missile a circa 20 chilometri sul livello del mare era diventato così caldo da cominciare a sciogliersi e infatti tra 4 e 5 chilometri di altezza partono dal missile alcuni oggetti e vapore incandescente, mentre a 3 chilometri scompare. Il missile quindi non sarebbe sopravvissuto al secondo test. Per i giapponesi, dunque, i nordcoreani devono ancora migliorare la tecnologia di rientro prima di pensare ad attaccare gli Stati Uniti.

