ATTENTATO BARCELLONA/ Isis news, killer in fuga e Italia nel mirino: 3 espulsi dal Viminale

Attentato a Barcellona (foto LaPresse)

Barcellona non si piega, neanche dopo il sanguinoso attentato di giovedì sulle Ramblas, il cui bilancio è ancora di 14 morti, ma sembra purtroppo destinato a salire. La cellula terroristica che ha pianificato l'attacco con il furgone nel cuore della Catalunya era composta da 12 persone, due di queste sono morte nel covo di Alcanar, saltate in aria per via dello stesso esplosivo che intendevano utilizzare per colpire la Sagrada Familia, emblema religioso e non di Barcellona. Altri 5 terroristi sono stati uccisi dai poliziotti a Cambrils e 4 arrestati, ne manca uno, forse il più pericoloso. Si tratta dell'autista che ha guidato il van a velocità folle sulla passeggiata catalana: è il 22enne Younes Abouyaaqoub, originario di Ripoll, cittadina dei Pirenei dove operava anche Abdelbaki El Satty, l'imam marocchino scomparso da casa da martedì, che si pensa possa essere morto o scappato. Al coinquilino aveva detto di essere in procinto di tornare in Marocco dalla moglie e dai figli, ma non è da escludere che oltre ad aver istigato il commando abbia anche deciso di farne parte. Quel che conta, ora, è rintracciare Abouyaaqoub: potrebbe aver oltrepassato i Pirenei, aver raggiunto la Francia passando dal confine con la Spagna. Serve fermarlo: è l'ultimo uomo di un gruppo di attentatori che aveva ragionato in grande. Solo il caso ha impedito l'eccidio, non è detto che non voglia riprovarci.

ALLERTA ALTA ANCHE IN ITALIA

E dopo l'attentato a Barcellona a tremare è tutto l'Occidente, in particolare l'Italia, raggiunta questo pomeriggio dalle minacce dell'Isis, che su un canale Telegram annuncia:"Ora tocca a lei". Il Viminale ha rafforzato i dispositivi di sicurezza ma non vuole farsi trovare impreparato: si spiega così la decisione di espellere tre persone per motivi di pericolosità sociale. Si tratta di due marocchini e di un siriano: uno, come riportato da La Repubblica, è un 38enne detenuto per reati comuni, un anno fa il suo compagno di cella lo aveva denunciato poiché vessato con "rigide regole di convivenza dettate dalla sua visione integralista del credo islamico", ma lo scorso aprile si era fatto notare per aver festeggiato insieme ad altri carcerati la strage terroristica di Stoccolma. L'altro marocchino, 31 anni, nel 2016 era stato fermato in stato psicotico mentre si proclamava seguace dello Stato Islamico. Il siriano che utilizzava anche un alias di un cittadino tunisino, invece, già nel 2011 era riuscito ad evitare due decreti di espulsione e ultimamente aveva dimostrato particolare apprezzamento per gli esecutori dell'attentato al concerto di Ariana Grande a Manchester. Con i provvedimenti odierni i decreti di espulsione dal gennaio 2015 a oggi salgono a 202, di cui 70 solo quest'anno.

