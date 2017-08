ATTESA DI 4 ORE IN CODICE ROSSO/ Napoli, muore 23enne: denuncia del consigliere Borrelli, "fatto gravissimo"

Immagine di repertorio

Un'attesa di quattro ore presso il pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare di Napoli sarebbe risultata fatale per il 23enne Antonio Scafuri, morto il giorno successivo al ricovero. Perché il giovane, giunto in codice rosso, necessitava con urgenza di una angioTac al fine di analizzare eventuali anomalie nel sistema vascolare. Il trasferimento in un altro ospedale per l'esecuzione dell'importante esame, però, ha avuto un'attesa così lunga da avere conseguenze fatali sul 23enne il quale non ce l’ha fatta. La notizia choc che evidenzia un nuovo caso di malasanità, è riportata da Corriere.it, ma a denunciare l'accaduto attraverso la sua pagina Facebook è stato il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli, il quale ha definito la ritardata assistenza un "fatto gravissimo". Ora il consigliere è intenzionato a chiedere al direttore della struttura ospedaliera di Napoli l'avvio di una indagine interna al fine di fare totale chiarezza sull'episodio che ha portato alla morte prematura di un ragazzo di appena 23 anni.

LA DENUNCIA DEL RESPONSABILE DEL PS

Antonio Scafuri era giunto in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare di Napoli alle 21:46 del 16 agosto scorso, in seguito ad un incidente stradale che gli aveva procurato un "politrauma e sospette fratture multiple". E' quanto si apprende dal documento pubblicato su Facebook dal consigliere Borrelli e relativo alla denuncia di ritardata assistenza, firmata proprio dal responsabile del Pronto Soccorso Alfredo Pietroluongo. Nel medesimo documento si parla chiaramente della lunga quanto inconcepibile attesa di ben 4 ore prima del richiesto trasferimento. Dopo le prime fasi di stabilizzazione, lo staff medico constatò un grave peggioramento delle condizioni del giovane, ricoverato in Chirurgia "con prognosi riservata ed imminente pericolo di vita" solo all'1:04. All'1:45, sempre in codice rosso, Antonio si trovava ancora in attesa del trasferimento presso un altro presidio nel quale sarebbe avvenuta l'angioTac, ma "la cosa si rallentava perché non vi era accordo su quali infermiere avrebbero dovuto eseguire il trasferimento", pur essendo "bloccato da circa quattro ore" in codice rosso. Sono le 3:30 quando il padre del ragazzo, quasi in lacrime, implorava il medico affinché avvenisse l'imminente trasferimento ma nessuno pare avere le giuste risposte, se non insulti e menefreghismo diffuso. Scrive dunque Pietroluongo: "A quel punto avendo intuito un comportamento di irresponsabilità, mi precipitavo in pronto soccorso" alla ricerca di un infermiere che potesse accompagnarlo, raccomandandosi di "far partire immediatamente l'ambulanza con rianimatore e chirurgo a bordo". Ma ciò non sarebbe accaduto: Antonio fu trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini a bordo di ambulanza sprovvista di tutte le precauzioni richieste in caso di paziente in pericolo di vita. Un fatto di malasanità gravissimo e che ha portato il giorno seguente al ricovero alla morte del 23enne.

