AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: problemi per il meteo (ultime notizie, oggi 20 agosto 2017)

Siamo ancora in estate eppure gli avvenimenti legati a questo improvviso cambio meteorologico hanno portato a dei problemi sulle autostrade italiane. Sicuramente uno dei più preoccupanti è quello legato al vento che si è fatto importante per l'arrivo dello storm-line. Il portale istituzionale, Autostrade.it, ha segnalato nella notte per esempio vento forte sull'A27 Venezia-SS 51 Alemagna tra Treviso sud e bivio A27/SS 51 Alemagna. Non è questo un episodio isolato, perché sono diverse le situazioni del genere che abbiamo visto. Nella giornata di oggi, domenica 20 agosto 2017, vedremo delle piogge importanti nel pomeriggio nella regione dell'Abruzzo dove comunque la situazione non sarà di allerta, ma che comunque potrebbe portare a delle analisi piuttosto attente anche per quanto riguarda le strade da percorrere. Staremo a vedere se arriveranno delle novità in merito nella prima mattinata.

TRATTI CHIUSI PER LAVORI

Nella notte sulle autostrade italiane abbiamo visto diverse situazioni di lavori in corso che hanno portato alla chiusura di alcuni tratti. Questi saranno tutti ripristinati per le sei di questa mattina, ma comunque potrebbero portare alterazione alla viabilità. Sarà per questo importante controllare il sito istituzionale, Autostrade.it, che è aggiornato in tempo reale e ci fornisce sempre degli utili consigli per evitare il traffico. Partiamo dall'A4 Torino-Brescia dove al chilometro 129.8 direzione Torino troveremo chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano. Sempre sull'A4, ma al chilometro 136.4 in entrambe le direzioni, troveremo chiuso al traffico l'entrata Sesto San Giovanni. Per concludere sul Raccordo A4 Milano viale Certosa poi al chilometro 0.5 direzione Autostrada Torino-Trieste sarà invece chiuso il bivio A4 Trieste. L'efficenza degli operatori di autostrade per l'Italia non dovrebbe comunque portare a dei problemi nella mattinata.

