DUE MAIALI ATTACCANO UNA DONNA/ Video, la poveretta quasi sbranata dagli animali inferociti

India, aggressioni di maiali sotto accusa

Delle fotografie scioccanti mostrate dal tabloid The Sun mostrano due maiali in agguato che attaccano selvaggiamente una donna di 60 anni in India. Housemaid Bibi Jan, questo il nome della donna, stava tornando a casa dal lavoro ieri pomeriggio, quando due grandi maiali l’hanno aggredita, mordendole brutalmente la testa e le braccia. I passanti si sono accorti della scena correndo allarmati cercando di salvarla per respingere le bestie - che erano aggressive perché proteggevano i loro cuccioli. Due motociclisti di passaggio hanno usato le loro moto per spaventare i maiali, fuggiti con la donna ancora atterra. Bibi Jan è stata trasferita immediatamente in ospedale nella città di Kavali nella regione di Andhra Pradesh, in India, dove è stata curata per i numerosi morsi sul viso e sulle braccia. I residenti hanno affermato che l'attacco nei confronti dell’anziana donna da parte dei maiali è stato il terzo della settimana da parte dei suini.

DIVERSI ATTACCHI ANCHE IN PASSATO

Prima di Bibi Jan, infatti, i maiali si sono scagliati verso un bambino di soli tre anni e nei confronti di un insegnante, che è stato ricoverato in ospedale. Gli abitanti del villaggio hanno affermato: "I funzionari del Comune non si preoccupano delle tante segnalazioni di episodi di aggressione e delle lamentele su maiali" I residenti hanno detto che gli animali sembravano sentirsi minacciati dalle persone che si avvicinavano a loro perché avevano un giovane maialino da curare. All'inizio del video, si vedono infatti cinque maialini alle spalle dei due grossi suini che hanno poi attaccato la donna. Il Comune di Kavali è ora oggetto di critiche pesanti per aver trascurato le minacce degli animali. I residenti hanno chiesto che il corpo civico lanci immediatamente una bonifica della zona. Goal Koteswara Rao, un funzionario comunale, ha dichiarato che i proprietari degli animali erano stati contattati poco dopo che i residenti avevano ucciso alcuni maiali come rappresaglia. Ha affermato che c’è un provvedimento che vieta di far girare liberamente i maiali per le strade, ma non sempre viene rispettato.

