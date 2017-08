IL METEO/ Storm-Line colpisce, ma da domani torna l'estate (oggi, 20 agosto 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

Cosa dicono le previsioni meteo di oggi? Tutto qui lo storm-line? Verrebbe da dire così perché sono giorni che si parla per questo weekend di un'incredibile ondata di temporali e per fortuna il maltempo è stato meno violento di quanto ci si aspettava. Al nord ci sono stati dei problemi, ma sicuramente l'allarmismo creato dalle previsioni del tempo è stato un po' eccessivo e nonostante alcune situazioni complicate di ieri ora si torna già a vivere con tranquillità. L'estate si riaffaccia e forse non era mai andata via e già dal pomeriggio gran parte del paese sarà invaso nuovamente dal sole e dalle calde temperature. Sicuramente quello che abbiamo visto è stato un sabato di temporali estivi che non hanno fatto scendere le temperature ancora elevate. Sicuramente però un po' d'acqua, tranne laddove abbiamo visto episodi di trombe d'aria con relativi danni, ha fatto anche un po' bene. Aspettiamo di vedere la giornata di oggi e poi si tireranno le somme perché per la prossima settimana si parla dell'ennesima ondata di calore.

STORM-LINE COLPISCE MA NON È ALLERTA METEO

La notte che ci ha portato ad oggi è stata molto movimentata nel triveneto dove abbiamo visto diversi temporali che hanno anche creato qualche disagio. Situazione che è prontamente rientrata nelle prime ore della mattina dove le piogge saranno solo fenomeni isolati. Vedremo infatti delle precipitazioni sull'alto Trentino Alto Adige, su parte dell'Emilia Romagna e sulle alte Marche. Il resto del paese godrà di sole e di buone temperature anche se le minime scenderanno sui diciassette gradi di Aosta. Nel pomeriggio la pioggia rimarrà persistente sulla stessa zona del Trentino, mentre si farà intensa su tutto l'Abruzzo anche se non si parla di episodi violenti e pericolosi. Le correnti del mare tireranno da nord verso sud, ma non ci saranno situazioni in grado di vietare la possibilità di andare al mare in nessuna parte del nostro paese. Le temperature massime arriveranno attorno ai trentaquattro gradi centigradi di Bari.

