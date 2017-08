INCIDENTE MORTALE A TORINO/ Pinerolo, ubriaco alla guida tampona e uccide una 20enne

Incidente stradale mortale a Torino (LaPresse)

Incidente gravissimo a Pinerolo (Torino) nella notte appena passata, con l’ennesimo caso di guida in stato di ebbrezza che ha portato conseguenze pesantissime e drammatiche ad una giovane famiglia torinese. Succede tutto sulla Strada Provinciale 161 a Pinerolo, attorno alle 3 di notte: un’auto guidata da un 22enne di Vigone percorre a velocità sostenuta sulla provinciale quando una Ford Fiesta che si stava immettendo sulla strada da una via laterale. Alla guida una donna e sul lato passeggero una ragazza di 20 anni, la figlia: l’urto è violentissimo con il giovane che non è riuscito a frenare in tempo, forse appunto ottenebrato dai fumi dell’alcol e dalla scarsa visibilità. Il lato dell’auto colpita è proprio quella del passeggero e l’Alfa Romeo che arrivava a forte velocità purtroppo ha tamponato e colpito in pieno quella povera ragazza inerme, morta sul colpo per il gravissimo impatto.

LA RAGAZZA È MORTA SUL COLPO

La madre della ragazza, 42anni, è ferita in modo grave ma non sta rischiando la vita: la figlia purtroppo è morta sul colpo, troppo forte e troppo gravi le ferite riportate per l’impatto delle due auto incidentale. La ricostruzione dell’incidente p ormai confermata dalle autorità e il giovane è ora indagato e denunciato per omicidio stradale: le due donne avevano trascorso la serata in un ristorante della zona e stavano recandosi a casa tranquille quando il giovane le ha investite in pieno con la sua auto. Come ha riportato il sito di Repubblica Torino, «I carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, hanno sottoposto il giovane alla guida dell’Alfa all’alcoltest: il ragazzo è risultato positivo con un tasso di alcol nel sangue di 0,85 grammi per litro».

