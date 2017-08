INCIDENTE STRADALE/ Provinciale 161, Pinerolo: scontro tra due auto, muore 20enne (oggi 20 agosto 2017)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

Un incidente stradale dagli esiti drammatici è avvenuto nella notte sulla provinciale 161 a Pinerolo, nel Torinese, dove una ragazza appena 20enne è morta in seguito allo scontro tra due auto. La vittima, Marina Professione, era di Torino e non è riuscita a sopravvivere alla violenza dello schianto. L'incidente mortale si è consumato intorno all'1:30 della notte e, secondo una prima ricostruzione riportata da Repubblica.it, un'Alfa Romeo 147 guidata da un giovane di Vigone avrebbe urtato una Ford Fiesta che si stava immettendo sulla strada da una via laterale. Lo scontro ha interessato il lato dove siede il passeggero, colpito in modo leggermente più violento. Qui sedeva la 20enne, morta sul colpo. Alla guida della Fiesta vi era la madre della vittima, rimasta gravemente ferita e trasportata dai sanitari del 118 presso l'ospedale di Pinerolo dove si trova attualmente in prognosi riservata. Illeso invece il 22enne che, sottoposto all'alcol test è stato trovato positivo e denunciato per omicidio stradale. Il suo tasso di alcol nel sangue era pari a 0,85 grammi per litro, superiore a quello consentito. Madre e figlia erano di ritorno dopo aver trascorso una piacevole serata in un ristorante della zona, prima della tragedia in cui la più giovane ha perso la vita.

SALENTO, AUTO SI RIBALTA E PRENDE FUOCO: 2 MORTI

Un'estate drammatica sul piano della sicurezza stradale in Salento, dove due giovani sono morti in seguito ad un incidente stradale terribile avvenuto a Taviano, in provincia di Lecce, nei pressi del mercato ortofrutticolo. A riportare le dinamiche è il quotidiano Repubblica.it che rivela le due vittime dell'incredibile sinistro ed entrambi a bordo di una Toyota Yaris. Si tratta del 23enne di Matino, Ivan De Blasi e della 24enne ecuadoriana, Gisella Jasmine Cherre Quintero. L'auto, secondo quanto reso noto dai soccorritori, si sarebbe ribaltata rovinosamente e nell'impatto la ragazza sarebbe balzata fuori dall'abitacolo morendo sul colpo, mentre il giovane, che era alla guida, sarebbe rimasto carbonizzato dalle fiamme divampate e che hanno avvolto l'auto. Nell'incredibile incidente consumatosi tra le 2 e le 3 delle passata notte sarebbe rimasta coinvolta anche una seconda vettura ma fortunatamente il conducente non sarebbe in pericolo di vita, sebbene sia stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118. Vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro per definire la dinamiche del brusco incidente stradale costato la vita ai due giovani.

