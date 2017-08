SAMUEL L. JACKSON E MAGIC JOHNSON PROFUGHI / Forte dei Marmi, foto: i due vip scambiati per immigrati

Samuel L. Jackson e Magic Johnson profughi

Di sicuro non ci fa una bella figura il nostro paese di fronte allo scambio di persona che ha portato in molti a credere come Samuel L. Jackson e Magic Johnson potessero essere due profughi in giro a fare shopping a Forte dei Marmi. Sui social network è diventata virale una loro foto che li ritrae seduti a una panchina con ai piedi diverse buste di botteghe di lusso. Sono stati molti quelli che hanno commesso questo errore e subito ha fatto scalpore il commento sul suo profilo Facebook di Nina Moric. Questa ha pubblicato una foto di Samuel L. Jackson e Magic Johnson, commentando: "Vedere anche in località turistiche come Forte dei Marmi e Milano Marittima immigrati che bivaccano sulle panchine con i nostri 35 euro è veramente troppo", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Anche se c'è chi dice che sia stato fatto per ironia il suo post, i dubbi rimangono. Per fortuna sono in molti anche quelli che hanno riconosciuto i due e hanno voluto fare ironia continuando a postare la foto.

SAMUEL L. JACKSON E MAGIC JOHNSON PROFUGHI, FORTE DEI MARMI: LE FOTO

Quello che sta accadendo in seguito alle foto pubblicate da Samuel L. Jackson e Magic Johnson a Forte dei Marmi ha dell'incredibile. I due famosi vip sono stati scambiati infatti per profughi scatenando le risate di chi in realtà si è accorto dell'errore di valutazione. Tutti conoscono i due per quanto fatto nelle loro carriere, ma probabilmente un periodo di intolleranza nei confronti di tutti gli immigrati e l'età che avanza hanno influito in questo assurdo scambio di persona. Samuel L. Jackson è un famoso attore americano che ha raggiunto la fama grazie a tanti film con Spike Lee, ma soprattutto per uno straordinario ruolo in Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Magic Johnson invece ha fatto la storia del basket americano, raccogliendo grandi successi in Nba a fronte di tredici stagioni con la maglia dei Los Angeles Lakers e quasi 20mila punti segnati. Staremo a vedere se arriveranno commenti anche da parte dei diretti interessanti che staranno sicuramente sorridendo per l'accaduto.

