TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, Trump stuzzica Kim: esercitazione in programma con la Sud Corea

Non appena sembrava che l'ipotesi di una Terza Guerra Mondiale fosse leggermente più distante dal realizzarsi, ecco che i carri armati tornano a muoversi sulle mappe dei potenti della Terra. Questa volta, però, a differenza di quanto accaduto negli ultimi mesi, a stuzzicare il can che dorme potrebbero essere gli USA. Gli americani, infatti, come riportato dall'Express, per lunedì hanno in programma l'esercitazione annuale con la Corea del Sud denominata Ulchi Freedom Guardian. Una prassi che tra alleati va avanti ormai dagli anni Settanta e a cui gli Usa molto difficilmente potrebbero rinunciare senza che il passo indietro venga letto come una chiara debolezza. C'è da dire, però, che l'esercitazione di lunedì - qualora fosse confermata - sarebbe la prima da quando Kim Jong-un ha minacciato apertamente di bombardare l'isola di Guam, appartenente al territorio americano, con una testata nucleare. Il rischio, dunque, è quello di offrire un pretesto per colpire al dittatore della Corea del Nord.

LE MANOVRE DEI DIPLOMATICI

Se l'esercitazione Usa-Corea del Sud di lunedì, dunque, potrà essere la causa dello scoppio di una Terza Guerra Mondiale è difficile da dire, ma quel che è certo è che anche gli americani stanno cercando di mitigare le tensioni crescenti con il leader della North Korea. Se Trump da una parte e Kim Jong-un dall'altra sfoggiano i muscoli, sono infatti i cosiddetti gregari a lavorare sotto traccia nella speranza che l'orgoglio dei capi di stato non mandi in fumo gli sforzi delle diplomazie. Anche un esperto del dossier come Anthony Cordesman del Center for Strategic and International Studies, ha rimarcato gli sforzi del Segretario alla Difesa americano Jim Mattis e del segretario di Stato Rex Tillerson. I due nello specifico hanno lanciato dei messaggi neanche troppo velati a Kim, ribadendo che gli Usa "non hanno alcun interesse ad un cambiamento del regime o alòa riunificazione accelerata della Corea". Cordesman è convinto che tanto Mattis quanto Tillerson sono personaggi che "viaggiano molto" e in grado di "moderare e rassicurare".

