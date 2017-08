Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: attentato in Italia, l'Isis minaccia (20 agosto 2017)

Ultime notizie, attentato a Barcellona - La Presse

PRESSIONE MASSIMA SULL'ITALIA

È un vero e proprio allarme quello lanciato ieri al nostro paese dai jihadisti tramite un canale comunicativo su Telegram. L’Isisi minaccia direttamente l'Italia e i nostri concittadini, indicando il bel paese come il prossimo primario obiettivo per i soldati del califfato, soldati che ancora festeggiano la riuscita dell’attacco a Barcellona. Immediata la replica del premier Paolo Gentiloni, con l’esponente politico che sottolinea come l’allarme nel nostro paese sia sempre stato al massimo livello, un livello che presuppone il controllo costante di tutti gli obiettivi ad alto rischio. Allo stesso tempo Gentiloni avverte che per quanto il nostro paese sia preparato non esiste il rischio zero, e consiglia a tutti i comuni di attrezzare barriere anti camion nei luoghi più affollati, barriere che possano impedire attentati simili a quelli avvenuti in Spagna.

IN FUGA UNO DEI TERRORISTI BASCHI

La polizia catalana ha confermato che uno dei terroristi che hanno seminato il panico sulla Rambla di Barcellona è ancora in fuga. Il ricercato da quello che emerge dalle indiscrezioni, sarebbe Younes Abouyaaqoub 22 anni, fuggito con il terzo van noleggiato dai terroristi nei giorni antecedenti all’attentato. Il soggetto sembrerebbe essere il leader del gruppo, essendo il più radicalizzato della cellula che ha commesso l’attentato spagnolo. Sotto il punto di vista politico il governo spagnolo ha scelto di non innalzare il livello di allarme, lasciandolo a quattro su cinque, il segnale è chiaro e tende ad escludere che l’attentato a Barcellona possa modificare la linea politica della Spagna.

TRAGEDIA FERROVIARIA IN INDIA

Ennesima tragedia in India paese nel quale durante un incidente ferroviario sono decedute almeno 23 persone. Ignote ancora le cause della tragedia, di certo vi è che l’incidente è avvenuto a stato di Uttar Pradesh, nel nord dell'India, ed ha interessato il Kalinga Utkal Express un treno sempre molto affollato diretto a Nuova Delhi. Alto anche il numero dei ferii che al momento sono oltre cento. Non è la prima volta che un incidente ferroviario avviene in India, questa volta sul posto però è giunta immediatamente anche una squadra antiterrorismo, non potendo escludere almeno dalle prime indagini un attentato. Dalle prime immagini trasmesse dai media indiani le carrozze sono accartocciate una sull’altra, con le vittime rimaste intrappolate tra le lamiere.

CALCIOMERCATO, LE ULTIME DALL'ITALIA

Kalinic è virtualmente un giocatore del Milan. L'attaccante, dopo un infinito tira e molla con la Fiorentina, effettuerà le visite mediche nella giornata di lunedì, per poi essere a disposizione della squadra di Montella forse già per il ritorno di Europa League contro lo Shkendija. Perisic intanto è pronto a rinnovare con l'Inter. Il croato firmerà il prolungamento con la società dell'Inter fino al 2021. Nonostante il forte corteggiamento di Mourinho e del Manchester United, Perisic ha dunque scelto di sposare la causa nerazzurra. Percepirà all'anno qualcosa come 5,5 milioni di euro, un ingaggio più che raddoppiato rispetto al precedente. Sempre l'Inter ha acquisito in prestito con diritto di riscatto il terzino destro Cancelo. Al Valencia sono finiti invece Kondogbia e Murillo. Il primo si è trasferito in prestito, il secondo invece a titolo definitivo, con il club valenciano che l'ha pagato 13 milioni di euro.

SERIE A, JUVENTUS E NAPOLI A VALANGA

E' iniziato ieri il campionato di Serie A 2017/2018. La Juventus ha iniziato molto bene alle ore 18.00 superando il Cagliari per 3-0. I bianconeri passano subito in vantaggio con una bella girata di Mario Mandzukic, ma nella metà del primo tempo subiscono una leggera flessione che porta alla decisione dell'arbitro Maresca di richiedere la Var per assegnare un calcio di rigore ai sardi. Dal dischetto però Farias non si presenta convinto e Gigi Buffon gli dice di no. Nei minuti di recupero del primo tempo arriva il raddoppio di Paulo Dybala, mentre la ciliegina sulla torta la mette nella ripresa Gonzalo Higuain con un bel tiro in diagonale. In serata torna in campo il Napoli dopo la gara di Champions League contro il Nizza. Gli azzurri superano 3-1 il neopromosso Verona allo Stadio Bentegodi. La partita viene sbloccata da un autogol di Souprayen arrivato dopo un'uscita di Rafael complicata da un fallo, non fischiato, di un attaccante azzurro. Il raddoppio lo sigla poi Arkadiusz Milik mentre il sigillo lo fa Ghoulam nella ripresa. Nel finale espulso Hysaj che porta al rigore di Pazzini, bravo a segnare appena entrato. Escluso all'inizio della gara dopo la rete protesta proprio contro Pecchia.

