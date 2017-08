ATTENTATO BARCELLONA/ Identificato l'autista del van: ricercato in tutta Europa (ultime notizie)

Attentato a Barcellona (foto LaPresse)

E' stato identificato l'autista del van che lo scorso giovedì pomeriggio ha fatto irruzione sulla Rambla, a Barcellona, investendo la folla e provocando morti e feriti. Come riferisce El País, si tratta di Younes Abouyaaqoub, marocchino 22enne che fino a qualche giorno fa conduceva, almeno solo apparentemente una vita normale a Ripoll. Secondo fonti della polizia, i suoi documenti sono stati trovati all'interno del secondo furgone intercettato dai Mossos a Vic. Ora è lui il principale ricercato sul quale si è concentrata tutta l'attenzione della polizia catalana e non solo. Questa mattina, il quotidiano spagnolo è riuscito ad entrare in possesso di alcune immagini esclusive che mostrerebbero il sospettato dell'attentato a Barcellona intento a fuggire dal mercato della Boqueria. Sono immagini che immortalano il 22enne proprio negli istanti successivi all'attacco sulla Rambla. Ora, il sospetto della polizia è che dopo essere uscito dal mercato il terrorista abbia raggiunto la zona universitaria dove avrebbe rubato un'auto, proseguendo la sua fuga.

IL TERRORISTA POTREBBE AVER LASCIATO IL PAESE

Nella mattinata odierna, il ministro degli Interni della Catalogna, Joaquin Forn, ha confermato che il 22enne Younes Abouyaaqoub era alla guida del furgone che ha travolto la folla sulla Rambla, rendendosi l'autore del drammatico attentato di Barcellona. E' lui, dunque, il super-ricercato del quale dallo scorso giovedì si sono perse le tracce. Ora però, il dubbio del ministro Forn è che il terrorista abbia già abbandonato il Paese, sebbene non ci siano elementi utili a confermare tale tesi. Più che una certezza, un sospetto drammaticamente concreto. E' stato lo stesso ministro, in un'intervista a Catalunya Ràdio a confermare il grande impegno e la collaborazione della polizia di altri paesi poiché la ricerca del terrorista si sarebbe estesa "in tutti i paesi europei". Dopo aver travolto decine di persone, aver indossato un paio di occhiali da sole ed essersi confuso nella folla attraversando il mercato della Boqueria senza correre, dunque, Younes Abouyaaqoub potrebbe aver lasciato Barcellona e la Spagna ed attualmente starebbe proseguendo la sua fuga da qualche parte in Europa. La caccia all'uomo è ufficialmente aperta.

