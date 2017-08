AUTO CONTRO FERMATA DEL BUS/ Marsiglia: un morto e un ferito, arrestato un uomo (ultime notizie)

Immagine di repertorio (LaPresse)

In questo clima di terrorismo diffuso, la presenza sospetta di auto o furgoni in zone pedonali è spesso segnale di allarme. Oggi, un'auto si è lanciata contro due fermate dell'autobus a Marsiglia, nella Francia meridionale. Uno scontro avvenuto a velocità elevate, secondo quanto fa sapere Le Figaro nella versione online e che avrebbe già fatto registrare un bilancio drammatico. Secondo la polizia, un uomo, infatti, sarebbe rimasto ucciso nell'impatto mentre un'altra persona risulta ferita. L'episodio che ha gettato nuovo terrore dopo i precedenti fatti della scorsa settimana a Barcellona, è avvenuto nel quartiere Croix Rouge, nella zona del porto di Marsiglia. Le notizie appena giunte sono ancora confuse. Secondo il giornale La Provence, infatti, la vittima sarebbe una donna di 42 anni che si trovava in prossimità della pensilina sulla quale si sarebbe scontrata l'auto, mentre un'altra giovane di 29 anni sarebbe ferita.

UN UOMO DI 35 ANNI IN STATO DI FERMO

Panico a Marsiglia, questa mattina, in seguito a quello che sarebbe potuto essere un nuovo attacco terroristico ma che, forse, sarà classificato semplicemente come un incidente drammatico e dai contorni del tutto incomprensibili. Le dichiarazioni di alcuni testimoni presenti al momento dell'impatto di un'auto lanciatasi a velocità elevata contro due fermate del bus, avrebbero portato gli inquirenti a fermare una vettura simile a quella descritta. Il conducente è stato arrestato ed interrogato. Il fermo sarebbe avvenuto al Porto Vecchio. L'uomo sarebbe un giovane di 35 anni. Le operazioni della polizia sono ancora in corso e la stessa, tramite l'account ufficiale Twitter, ha raccomandato i residenti di evitare la zona. La polizia giudiziaria al momento sta conducendo le opportune indagini sull'accaduto per fare totale chiarezza sulle dinamiche precisi.

#Marseille opération de police en cours, @PoliceNat13, évitez le secteur Vieux-Port boulevard Charles Livon. — Police nationale 13 (@PoliceNat13) 21 agosto 2017

© Riproduzione Riservata.