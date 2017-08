AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: domenica di controesodo (ultime notizie, oggi 21 agosto 2017)

Traffico, casello - La Presse

E' stata una domenica particolare per quanto riguarda le autostrade italiane con tantissimo traffico in diverse zone del nostro paese. Questo perché si iniziano a sentire gli affanni legati al controesodo. Molti italiani hanno deciso di prendere le loro vacanze in quella che è stata la settimana di ferragosto, sfruttando la possibilità di allungare il loro soggiorno fuori casa anche grazie alla presenza del ponte che ha reso festivo il giorno di lunedì scorso. Si è mossa poi parecchia gente anche per quanto riguarda il sabato e la domenica con la fine dell'estate ormai imminente e la voglia di sfruttare questi ultimi weekend di sole che regala il meteo. Tra le tanti situazioni ci sono state grosse difficoltà sull'A14 e l'A1 con code a tratti e anche lunghe soste sotto al sole. Sull'A14 abbiamo visto traffico congestionato tra Parma e Fidenza sull'A1 e anche tra Firenze e Scandicci sull'A1.

INCIDENTE IN A1 ALL'ALTEZZA DI AREZZO

C'è stato un brutto incidente in autostrada nel pomeriggio di ieri. Questo si è verificato sull'A1 all'altezza di Arezzo in direzione Firenze. Il portale delle autostrade italiane, Autostrade.it, ha sottolineato come si siano formati addirittura quattro chilometri di coda che sono poi diventati addirittura sette. Sul portale 005firenze.it possiamo leggere anche le dinamiche dell'incidente avvenuto alle 16.25 al chilometro 338 e sono state coinvolte addirittura sei autovetture. Sul posto sono subito arrivati i mezzi di soccorso, la polizia e gli addetti ai lavori di autostrade per l'Italia. Non è stato chiarito però ancora lo stato di condizioni delle persone coinvolte nell'incidente, ma di sicuro è stata una situazione molto difficile da gestire anche e soprattutto per la presenza di tante vetture ferme ad occupare la carreggiata. Non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda già la mattinata di oggi. Staremo a vedere se arriveranno delle novità in merito.

© Riproduzione Riservata.