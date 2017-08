BARBIE BOMBA SULL'AEREO/ Sventato attentato su volo Eithad: doveva esplodere 20 minuti dopo il decollo

Bambola usata come bomba, sventato attentato (Foto: LaPresse)

Un attentato è stato sventato su un volo della Etihad, diretto dall'Australia ad Abu Dhabi. L'aspetto singolare di questa vicenda è che sia stata usata una Barbie come bomba da far esplodere. La notizia è stata data dal ministro dell'Interno libanese, Nouhad al Mashnouq, che ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra i servizi di intelligence di Beirut e le autorità australiane. Non ha precisato però quando è avvenuta la scoperta, né se si tratta di una vicenda simile a quella denunciata dalle autorità australiane alla fine di luglio. L'aereo doveva decollare con 400 persone a bordo, tra cui 120 cittadini libanesi. Tra loro anche un aspirante kamikaze, identificato come Tarek Khayyat. Ha provato a imbarcare una valigia con un ordigno all'interno: doveva esplodere venti minuti dopo il decollo. Al piano avevano preso parte anche tre suoi fratelli, uno dei quali trasferito a Raqqa, la capitale dell'Isis in Siria, e diventato una figura di spicco dello Stato islamico. Il ministro ha spiegato che i servizi di intelligence lo hanno rintracciato e che l'attentato doveva essere «un messaggio per gli Emirati Arabi Uniti e l'Australia che fanno parte della Coalizione guidata dagli Stati Uniti contro gli estremisti».

ATTENTATO SVENTATO, MA LA NOTIZIA VIENE DATA SOLO ORA

Le autorità australiane in precedenza avevano annunciato di aver sventato un piano per abbattere un aereo facendo esplodere una bomba a bordo, ma senza fornire dettagli e rivelare la compagnia aerea coinvolta. L'allarme bomba del 6 giugno scorso invece si era rivelato falso: un aereo della Virgin Australia venne evacuato subito dopo l'atterraggio nell'aeroporto di Albury, nel sud del Nuovo Galles del Sud. Il Mirror parlava di un biglietto, trovato in una delle toilette dell'aereo, con una presunta minaccia di farlo saltare in area. L'allarme aveva portato all'evacuazione del velivolo e all'arresto di una persona, denunciata poi per procurato allarme.

