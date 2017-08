ECLISSI DI SOLE 2017/ Oggi diretta streaming video: come vedere la luna che oscura il sole (21 Agosto 2017)

Lunedì eclissi totale di sole negli USA (foto LaPresse)

Appuntamento con un’eclissi totale di sole, lunedì 21 agosto 2017, ma non in tutto il mondo. Dall’Italia infatti non sarà possibile apprezzare l’oscuramento del sole che avrà invece il suo apogeo di visibilità nel continente americano, e in particolare degli Stati Uniti. La visione totale dell’eclissi sarà riservata però solamente ad alcuni Stati, mentre per gli altri l’eclissi sarà solo parziale. Gli Stati americano da dove si potrà vedere al massimo del suo spettacolo l’eclissi totale di sole di lunedì 21 agosto 2017 saranno Oregon, Wyoming, Nebraska, Kansas, Kentucky, Illinois, Idaho, Tennessee, Missouri, Georgia e North e South Carolina. L’ora X scatterà alle ore 17 italiane e i primi effetti dell’eclissi saranno visibili in maniera tangibile nella zona del Pacifico del Nord, e ci sarà anche un punto preciso nel mappamondo dove l’eclissi sarà visibile in maniera totale e per più tempo: nella cittadina di Carbondale, Usa, nello Stato dell’Illinois.

CHE SPETTACOLO A CARBONDALE!

A Carbondale l’eclissi totale di sole avrà una durata di 2 minuti e 41,6 secondi, ma come detto in tutta la fascia centrale degli Stati Uniti sarà possibile apprezzarla nella bellezza e rarità del fenomeno. E per chi non si troverà nella terra della bandiera a Stelle e Strisce? Almeno parzialmente, sarà possibile seguire l’evento anche da Africa ed Europa, ma non dall’Italia dove invece l’allineamento non sarà favorevole e il cono d’ombra non produrrà effetti sul sole. Qualche settimana fa era stato possibile apprezzare un’eclissi parziale di luna molto affascinante, stavolta agli italiani non resterà che la tecnologia per apprezzare l’eclissi. Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, garantisce come tramite di esso sarà possibile vedere tutta l’eclissi: "Il Virtual Telescope seguirà l'evento in tempo reale tramite decine di suoi collaboratori che attraverso i loro contributi personali racconteranno quello che succede dall'altra parte dell'oceano”, ha dichiarato all’Ansa.

ECLISSI DI SOLE IN DIRETTA STREAMING VIDEO

Collegandosi su www.virtualtelescope.eu si potrà seguire la diretta streaming video via internet dell’eclissi, una maniera chiara e precisa per non perdersi nulla del fenomeno celeste più atteso dell’anno, anche se come detto in Italia non si potrà godere dello spettacolo alzando semplicemente gli occhi al cielo. Virtual Telescope infatti permette di seguire nel dettaglio gli eventi che gli appassionati di astronomia attendono da mesi. Ma non si tratterà dell’unica opzione disponibile sul web. La diretta streaming video dell’eclissi sarà disponibile anche sul sito ufficiale della NASA, l’agenzia spaziale americana, ovvero www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html, compresi gli account ufficiali su Facebook, Twitter e YouTube. Una diretta sul web che sarà particolarmente ricca visto quanto gli Stati Uniti saranno interessati al fenomeno dell’eclissi. Il collegamento si potrà seguire come detto dalle ore 17 per seguire le prime fasi dell’eclissi, fino ad arrivare intorno alle ore 20 agli effetti massimi.

TEMPERATURE GIU' DI DIECI GRADI

Un’eclissi di sole si verifica in media ogni anno e mezzo, ma si tratta di fenomeni di varia intensità e non visibili allo stesso modo da ogni parte del Mondo. Si tratta di un fenomeno in cui la Luna, ponendosi nel mezzo dal punto di vista della terra, oscura completamente o parzialmente il disco solare. Questo nonostante il satellite della Terra sia di misura 400 volte inferiore rispetto a quella del sole, ma essendo anche 400 volte più vicina, per la prospettiva osservando dalla terra, il disco della Luna si sovrappone e oscura quello del sole. L’eclissi totale ha anche un effetto sulla rifrazione della luce solare sulla Terra, tanto che durante il fenomeno la temperature si abbassano anche di dieci gradi centigradi. La luce che si viene a creare nella fase prima, durante e subito dopo un’eclissi è molto affascinante: è sempre bene però ricordare che non bisogna mai fissare un’eclissi a occhio nudo e con occhiali da sole, ma solamento con appositi filtri.

