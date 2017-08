INCIDENTE STRADALE/ Milano, auto fuori strada: un morto e tre dispersi tra cui un bambino (21 agosto 2017)

Incidente stradale, immagine di repertorio

Un bilancio drammatico, quello relativo ad un brutto incidente stradale avvenuto nella provincia di Milano ieri sera. Si parla attualmente di un morto e tre dispersi, tra cui un bambino, stando alle prime notizie rese note da Bergamosera.it. L'incredibile incidente si è registrato sulla provinciale rivoltana, tra Milano e Cremona, quando un'auto è caduta rovinosamente in un canale. A dare prontamente l'allarme intorno alle 20:30 di ieri, sarebbero stati gli occupanti di un'altra vettura e che avrebbero assistito all'intera scena raccapricciante. All'imbocco di un cavalcavia, la vettura coinvolta nel sinistro, una Peugeot 307, sarebbe uscita di strada sfondando il guardrail e terminando la sua corsa nel canale Muzza, nel comune di Truccazzano, in provincia di Milano. I soccorritori, allertati, sono prontamente giunti sul posto ma le operazioni si sono rese subito molto difficili. Ci sono volute 4 ore prima che localizzassero le persone che erano a bordo della vettura caduta nel canale. A causa della corrente, infatti, l'auto ed i suoi occupanti sono stati trascinati per oltre un chilometro e mezzo. Secondo le prime informazioni, alla guida del mezzo pare ci fosse un uomo di 50 anni di Pioltello, il cui corpo senza vita è stato recuperato solo intorno all'una di notte dai sommozzatori. Altre tre persone risultano al momento disperse: si tratta di una coppia di trentenni e di un bambino di 8 anni. Le ricerche sono già riprese all'alba di oggi.

ALBANO SANT’ALESSANDRO, SCONTRO FRA AUTO: 7 FERITI

Incredibile l'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri ad Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo. Secondo quanto riportato da Bergamosera.it, il sinistro ha avuto un bilancio tragico: 7 persone sono rimaste ferite. Fortunatamente parte che nessuno dei soggetti coinvolti sia stato ferito in modo grave. Il sinistro, secondo una prima ricostruzione, avrebbe coinvolto ben tre auto. Il violento scontro si è verificato precisamente nella zona dell’imbocco dell’asse interurbano. Dopo l'incidente sono stati subito allertati i soccorritori e le forze dell'ordine, giunti sul posto. I primi arrivati con i mezzi di soccorso e le ambulanze del 118, si sono subito occupati dei sette feriti, mentre gli uomini della polizia locale dei Colli hanno avviato le indagini per fare luce sulla dinamica precisa del forte impatto che si sarebbe potuto certamente trasformare in tragedia, fortunatamente evitata.

