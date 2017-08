METEO/ Ci aspetta un settembre dalle temperature estive (oggi, 21 agosto 2017)

Meteo - La Presse

Le previsioni meteo per settembre? Agosto sta per finire e le previsioni del tempo si spingono un po' verso in là, andando ad analizzare quale potrebbero essere le temperature del mese prossimo settembre. Al momento si parla di caldo estivo per quasi tutto il mese che segna il ritorno a scuola e il nuovo inizio di moltissime cose. Nonostante questo i temporali potrebbero essere frequenti un po' ovunque con maggiore presenza al nord del nostro paese. Si parla inoltre di diverse fasi anticicloniche con il caldo che si potrebbe fare a più riprese anche abbastanza importanti. Sul versante tirrenico poi c'è sempre quel pericolo siccità che durante l'estate ha fatto clamore soprattutto nell'entroterra laziale dove abbiamo visto una situazione di grande emergenza per esempio al lago di Bracciano. Di certo manca ancora molto all'arrivo effettivo dell'autunno che potrebbe slittare anche quest'anno verso la fine di novembre con l'arrivo improvviso di temperature più rigide. Anno dopo anno le evoluzioni delle temperature fanno sempre più discutere.

STORM-LINE ALLE SPALLE

Lo Storm-Line è già un vecchio ricordo perché le previsioni del tempo della giornata di oggi, lunedì 21 agosto 2017, già tornano a parlarci di caldo afoso con una giornata di piena estate. Sono previste nuovamente delle temperature in salita e sole un po' ovunque. Durante la prima mattina vedremo alcune situazioni di cielo coperto in diverse parti del nostro paese con predominanza delle nubi per quanto riguarda soprattutto il versante ionico tra Puglia e Calabria. Cielo coperto anche su Emilia Romagna orientale e Veneto basso. Nel pomeriggio la situazione migliorerà ancora con schiarite e con le nuvole che si sposteranno sulla parte meridionale della Calabria. Le temperature minime saranno attorno ai sedici gradi di Aosta nella mattina, mentre le massime le vedremo nel pomeriggio a Roma con trentadue gradi. Piano piano lungo la nuova settimana poi vedremo le temperature tornare sopra i trenta un po' ovunque con l'estate che ancora per qualche settimana deciderà di essere protagonista.

© Riproduzione Riservata.