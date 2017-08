TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Mar Tirreno, scossa di M 2.4 (ore 9:14, 21 agosto 2017)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto da Pixabay)

Nella notte sono stati tre i terremoti che si sono registrati nel nostro Paese, uno dei quali in mare. La più recente scossa di terremoto oggi si registra alle 5:37, quando a tremare è stata nuovamente Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Il sisma ha avuto magnitudo pari a 2.3 ed è avvenuto nelle seguenti coordinate geografiche: 42.77 di latitudine e 13.2 di longitudine, ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato a 43 km a Ovest di Teramo e a 45 km a Est di Foligno. I comuni prossimi all'epicentro sono sempre i medesimi che interessati ormai da quasi un anno, ovvero Norcia (PG) e Accumoli (RI), entrambi nella cosiddetta zona rossa. Subito fuori troviamo: Montegallo (AP), Castelsantangelo sul Nera (MC), Cascia (PG), Acquasanta Terme AP), Amatrice (RI), Cittareale (RI), Montemonaco (AP), Preci (PG), Ussita (MC) e Visso (MC). Il terremoto di maggiore intensità si è però registrato in mare, nel Tirreno Meridionale. La scossa è stata di magnitudo 2.4 ed è avvenuto nelle seguenti coordinate geografiche: 39.54 di latitudine e 14.76 di longitudine, ad una profondità di 250 km. Non è stato individuato alcun comune entro 100 km dall'epicentro.

SCOSSA M 2.3 IN PROVINCIA DI FIRENZE

Il primo terremoto della giornata è stato registrato alle ore 3:36 ed ha riguardato in modo particolare la provincia di Firenze. La terra torna a tremare in Toscana e precisamente a 5 km a Nord di Tavarnelle Val di Pesa dove la Sala Sismica INGV di Roma ha registrato un nuovo sisma di magnitudo 2.3. Le coordinate geografiche sono state le seguenti: 43.6 di latitudine e 11.16 di longitudine, ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato localizzato a soli 18 km a Sud di Scandicci, a 20 km a Sud Ovest di Firenze ed a 32 km a Sud di Prato. I Comuni più prossimi all'epicentro sono stati San Casciano in Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa e Montespertoli, tutti in provincia di Firenze. Appena fuori la zona rossa troviamo Certaldo (FI), Impruneta (FI), Greve in Chianti (FI), Poggibonsi (SI), Castelfiorentino (FI), San Gimignano (SI), Scandicci (FI), Castellina in Chianti (SI), Gambassi Terme (FI), Montelupo Fiorentino (FI) e Lastra a Signa (FI).

© Riproduzione Riservata.